暨大校園重現緬甸新年潑水節　水槍feat.湯圓讓僑生暖心解鄉愁

▲暨大為境外生舉辦潑水節活動。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

東南亞最重要的傳統節慶「潑水節」日前登場，國立暨南國際大學僑生先修部緬甸特別輔導班，也同步於校園內舉辦「緬甸傳統新年潑水節」活動，邀請全校約180名來自緬甸、越南、馬來西亞及台灣本地的學生共襄盛舉，以別開生面的文化盛宴傳遞校方對境外生關懷與支持。

暨大表示，潑水節對緬甸人民而言，具備「辭舊迎新」的深遠意涵，藉由活動洗去過去一年的煩憂與不順，迎接充滿希望的開始；當天活動中特別安排緬甸學生擔任主持人，向各國師生解說潑水節的歷史內涵與習俗細節，並安排傳統歌舞、文化故事分享及潑水祈福儀式，在充滿年輕活力的歡笑聲與漫天飛舞的水花中，讓遠渡重洋來台求學的僑生能緩解思鄉之情，也消弭國籍與語言的隔閡。

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▲來自緬甸的張益金(中)指出，潑水節活動讓同學們感受到校方的關懷與支持。

來自緬甸的學生張益金感性表示：「非常感謝學校精心舉辦潑水節，讓我們在異國他鄉也能共度緬甸新年。這場活動不僅傳遞了家鄉的溫暖，更讓全校師生有機會一同體驗緬甸傳統文化，分享節日的喜悅。」蜂偉英也提到：「學校貼心地準備了水槍與湯圓，讓大家感受到滿滿的重視與關懷，每位同學都玩得非常開心。」

▲暨大學生會服務團隊於潑水節活動中投入關懷境外生的行列。

暨大校長武東星表示，該校長期以來視境外生為校園大家庭的重要成員，除提供優質學術資源，更致力於成為學生們在台灣「第二個溫暖的家」，舉辦潑水節不僅是為讓學生在忙碌的課業之餘能放鬆心靈，更是校園展現多元包容與友善國際氛圍的最佳實踐，讓每位離鄉背井的學生都能感受到最真摯的關懷與陪伴。