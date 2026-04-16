親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

隨著2026年底嘉義市長選戰煙硝味漸濃，戰局原已呈現民進黨王美惠與民眾黨張啓楷雙雄對峙之勢，而嘉義選戰常客、曾多次參選市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（以下簡稱黃宏成）宣布投入2026嘉義市長選舉，今（16）日召開參選記者會，親吻嘉義土地23秒，並表喊話棄保張啓楷。

▲台灣阿成世界偉人財神總統黃宏成，宣布投入2026嘉義市長選戰。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃宏成此次參選動機直指日前的藍白合民調過程。他指出，國民黨提名的醫師翁壽良在民調期間受盡羞辱，認為其為民服務的熱忱遭到人為刻意「弄洞」（設計）。黃宏成痛批，既然對方不擇手段，嘉義人也不必再堅守誠信原則。他自許為「正義使者」，強調這場選舉的勝負並非核心，重點在於捍衛嘉義人的自尊與人格，要用實質選票反映真正的民意，訴求「反霸凌，討公道」。

黃宏成過去曾五度挑戰嘉義縣市長及立委職位，對嘉義選民而言已是熟面孔。其過去在政見發表會上展現的「行為藝術」，包括現場做瑜珈、唱歌、吃便當及撒假鈔等驚人之舉。

黃宏成表示，黃王對決，黃市長，一定當選，已經當選。天意如此，何必多言！並向張啓楷喊話，「聽神人財神總統弟苦勸一句：退選吧！整個台灣政壇已無您的容身發揮之地，(啓楷薯條=棄楷輸掉)一定已經，如影隨形，一生伴您左右，場場輸，到處輸，如果真的覺得難過，就自己抱頭痛哭一場，反正，大家都會笑你的，從今以後，回到電視台，安分守己，打打嘴砲就好，別讓自己輸到脫褲，好嗎?」

黃宏成說2026嘉義市長選舉，誰輸誰贏根本不是重點，重點在於嘉義人人格被污辱，自尊被踐踏感情被玩弄，翁壽良醫師為民服務的良善美意，高度熱忱，活活被人弄，既然有人不擇手段，那是非分明的嘉義人也不用跟他講什麼誠信原則，做人道理，我們就跟他講實實在在的實力，戰力

黃宏成也親吻嘉義土地23秒，稱離投票日11月28日還有226天，面對高額的參選保證金，計畫重返「財神廣場」，重啟「拜選票也拜鈔票」的募資模式。他預計透過沿街銷售「財神刮鬍刀」與「財神文昌筆」，以最草根的方式籌措經費。