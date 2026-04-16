加州12坪迷你海景屋開價6億元　天價仍搶手原因曝

▲加州橙縣拉古那灘一間百年海濱小屋地理位置無敵，走出屋外就是海景第一排，房價短短幾年就飆升到6億元。（圖／翻攝GoogleMap）

圖文／鏡週刊

許多人都抱怨台北房價高不可攀，不妨看看太平洋另一端的奇聞。美國加州橙縣拉古那灘（Laguna Beach）一間面積跟套房差不多的海濱小屋，近期掛牌價高達1880萬美元（約新台幣5億9526萬元）。這間只有12.15坪的小房子，每坪換算下來要價台幣4900萬元，這價位簡直讓大家跌破眼鏡，直呼貧窮限制了想像。

狂甩大安區豪宅售價

根據KTLA 5電視台報導，這棟建築自1923年屹立至今，雖然小巧卻極具代表性。拿內政部實價登錄來對比，大安森林公園旁的指標豪宅元利信義聯勤，每坪267萬元的價格已經是台灣頂規，但在這間加州小屋面前，卻連0.1坪都買不起，房價天花板的高度確實令人咋舌。

為何小屋能賣天價？

房仲業者普拉斯不動產（Plus Real Estate）表示，這間小屋承載了深厚的歷史底蘊，走出門就是知名的拉古那灘，讓人彷彿瞬間移動到法國蔚藍海岸，坐擁無敵海景撐腰的情況下，擁有它就等同於晉升鑽石地段的核心圈，這種限量門票的吸引力，對講究獨特性的買家來說，坪數大小早已不是重點。

6年售價翻倍

此外，這間屋子的增值速度堪比火箭，2020年入手價約735萬美元（約新台幣2億3272萬元），6年後就掛牌1880萬美元，漲幅相當驚人。目前詢問度依然居高不下，顯然不少人看好它未來的升值空間。這間迷你屋用實力告訴我們，只要地段夠狂，再小的房子都能賣出突破天際的身價。



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