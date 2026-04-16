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長庚幼兒園成幸福職場、友善托育典範　賴總統參訪力讚

▲▼賴清德總統至林口長庚醫院附設長庚幼兒園訪視永續友善職場。（圖／記者洪巧藍攝）

▲賴清德總統至林口長庚醫院附設長庚幼兒園訪視永續友善職場。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

為推動「幸福職場、友善托育」政策，賴清德總統今（16）日和勞動部長洪申翰至林口長庚紀念醫院附設幼兒園參訪，了解企業推動員工托育及友善職場的具體成果。長庚幼兒園針對醫護人員特殊工時需求，提供早托、延托及假日托育服務，甚至於天災或疫情期間仍持續收托，充分展現企業對員工家庭的支持。賴總統讚許長庚做法為私人企業典範。

長庚醫療體系由董事長王瑞慧、決策委員會主任委員程文俊、副主任委員暨林口長庚院長陳建宗、行政中心等主管親自接待及簡報，並由長庚幼兒園園長李立淑向總統及來賓進行幼兒園導覽。

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程文俊致詞時表示，今年剛好長庚體系創院50周年，目前總共有11個院區，設置超過1.1萬床，員工超過2.5萬人，其中醫師達4500位以上，是台灣最大醫療體系。長庚當初耗資79億元打造佔地36公頃的「長庚醫護社區」，目前住戶達2300戶，常住居民7千人，就是希望為了第一線、為台灣醫療打拚的同仁。

程文俊指出，醫護社區民國73年即設立托嬰中心、幼兒園及課後托育中心，算是台灣最古老、最大的幼兒園，最開始收40名院童，現在已經收到570名，總是額滿且接受評鑑都是優等。不僅於此，其他分院包含基隆、嘉義、高雄都有類似的幼兒園服務，讓醫護同仁可以放心在前線打拚，由體系來照顧員工家庭，確保幼兒在安全且幸福快樂的環境長大。

會中由長庚幼兒園副園長楊淑麗分享自己在此服務，孩子長大後也在長庚體系內工作，現在孫子輩也在同一個托嬰中心接受照顧。讓賴清德總統致詞特別盛讚，直言長庚醫療體系是台灣健康的守護神，更把員工當家人照顧，相關完善托育制度可以感受到王永慶先生將員工視為資產的理念，把員工照顧好、無後顧之憂，公司才能繼續成長。

▲▼賴清德總統至林口長庚醫院附設長庚幼兒園訪視永續友善職場。（圖／記者洪巧藍攝）

▲賴清德總統參與長庚幼兒園的幼兒團體活動，活動氣氛熱烈，會後家長小朋友還希望和總統合影。

長庚醫療體系指出，園所採全人教育理念，融入繪本、戲劇及STEAM跨領域課程，培養幼兒創造力與問題解決能力，並多次獲得政府評鑑肯定，展現高品質教保服務。此外，針對醫護人員特殊工時需求，亦提供早托、延托及假日托育服務，更是讓員工無後顧之憂，成為最強力的後盾。

除了提供優質托育環境外，醫院亦持續投入資源，包括托嬰中心近乎免費、幼兒園收費優惠，以及延托費用由醫院全額負擔等措施，實質減輕員工育兒壓力，打造真正的幸福職場。

賴清德參訪後表示，養小孩、照顧小孩非常不容易，常常造成工作、家庭之間的取捨，政府後續要提出更多政策讓年輕人放心籌組家庭，願意養兒育女。

賴總統說，今天是來長庚取經，也和大家、社會大眾說明，政府會提出一連串政策，其中一項就是像長庚醫療體系做法。將鼓勵中央、地方政府、國營與公營事業，也鼓勵私人企業建宿舍、建立托嬰或幼兒園，讓員工無後顧之憂，讓工作和養兒育女一起兼顧。

▲▼賴清德總統至林口長庚醫院附設長庚幼兒園訪視永續友善職場。（圖／記者洪巧藍攝）

▲長庚醫療團隊與長庚幼兒園合影。

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