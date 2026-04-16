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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申請

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文日前訪中會見中共中央總書記習近平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文4月7日展開6天訪中行，並和中共總書記習近平進行「鄭習會」，不過，據《鏡報》今（16日）報導指出，此趟訪中行480萬元由台灣民主基金會政黨補助買單，董事周台竹和范雲更為了訪中核銷一事意見分歧。國民黨文傳會主委尹乃菁上午受訪時證實，「我們是合法向基金會提出申請，從事政黨交流」，並嗆民進黨政府若願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以提出政黨交流申請補助款。

《鏡報》今報導，鄭麗文此行訪問中國一共有35人，為期6天的行程，包括機票、住宿、膳食及零用金的費用共480萬，包括機票費用305萬、住宿、膳食及零用金編列155萬，另有20萬用來支出禮品和辦公雜支費用，而這整筆竟都是向由外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請補助，意味國民黨這趟訪中行，其實全由國庫買單。

報導內容指出，民主基金會昨天召開董事會審查去年經費核銷，民進黨推薦董事范雲質疑，補助各政黨推廣民主人權理念和二軌外交經費，國民黨赴陸祭祖也核銷不太合理，不過民眾黨推薦的董事周台竹則認為，越不民主的地方越該去，這經費核銷沒有衝突。

國民黨文傳會主委尹乃菁今日上午受訪時證實此事，強調民主基金會成立初衷就是要讓亞洲跟世界各國推動台灣政黨智庫跟世界各國交流，宣揚民主自由人權價值，作為在野黨，在鄭麗文率領下，進行2026和平之旅，「我們是合法向基金會提出申請，從是政黨交流！」

尹乃菁說，作為在野黨去大陸訪問，顯示台灣是民主自由體制的國家，政黨會輪替，但是正常的跟大陸進行政黨交流，如果民進黨政府願意回歸1992年由兩岸政府授權的海基、海協會達成的九二共識、廢棄台獨黨綱，民主進步黨也可以跟基金會提出政黨交流的申請、補助款，進行政黨交流。
 

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