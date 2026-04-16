　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。場外「剴剴戰士」臭罵陳女「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，遭判有期徒刑2年。（圖／記者黃哲民攝）

記者林育綾／綜合報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（16）日宣判陳女有期徒刑2年。對此，兒福聯盟也發出聲明，除了再次道歉，對於判決結果表示，「感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責」，同時會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

兒福聯盟在今日聲明中提到，對於孩子在服務過程中離世，感到沉重與遺憾，也虛心接受外界所有的批評和檢討，並再次向剴剴道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒盟表示，過去2年持續檢討服務流程與督導制度，反思是否能更早發現異狀，目前已全面檢視並修正逾25項服務流程，包括針對中高風險案件，導入多層級風險複判、異狀由兩名主管共同評估，並強化社工兒虐辨識訓練等機制。

對於判決結果，兒盟表示感到沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，後續將尊重當事社工與律師是否上訴的決定，並持續推動制度改善以降低類似事件再發生。

有關前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，涉犯過失致死等罪嫌，陳女稱被劉女演技迷惑，更怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，自認盡心服務每個孩子，對剴剴的遭遇非常痛苦與悲傷，檢方建議從重量刑，台北地院今日宣判陳女有期徒刑2年，可上訴。

針對社工遭判決，兒福聯盟今（16）日聲明如下：

今天，法院對剴剴案社工做出一審判決。這段日子以來，我們每個人心裡都很沈重。一個孩子在我們的服務過程中離開，是我們所有同仁心中最深、最無法抹平的遺憾與傷痛。我們也虛心接受外界所有的批評和檢討。在愛孩子的共識下，我們需要再次說聲——剴剴，對不起。

透過司法調查，我們知道保母施虐的惡行，對於孩子在那段時間所承受的折磨與苦痛，我們有滿滿的悲痛與不捨，兩年來我們不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，會不會就可以早一點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境?

我們不斷問自己怎麼做可以讓整個制度更周全。兩年來，我們全面檢視且修正涵蓋超過 25 種服務的工作流程，其中最關鍵的包括：

風險複判：中高風險案件，指派督導、主管或資深社工陪伴第一線社工一同訪視個案，降低個人主觀判斷的偏誤。六歲以下兒童的案件，則指派直屬主管以外的第二位資深社工人員進行風險複判與處遇方向討論。

異狀評估：孩子受傷或有異狀時，由兩位主管一起判斷風險及處遇方式，必要時請外部專家，如醫師協助判斷。

兒虐辨識：在兒盟，現在每一位社工都定期接受兒虐辨識訓練，確保敏銳度。

這些改變，雖然救不回剴剴，但我們會竭盡所能預防有下一個孩子受害。

對於今日法院一審判決的結果，我們感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責。我們將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步，同時我們會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被停權還是贏了！　蕭敬嚴拿下議員初選
快訊／「晶圓二哥」飆漲停！　1.2萬張排隊搶買
快訊／李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄
LIVE／白沙屯媽祖快到北港朝天宮！　46萬香燈腳緊跟
快訊／京都11歲男童繼父認了：人是我殺害的！
總統府喊話快報案　國民黨再嗆：手上有證據
證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申
快訊／「剴剴案」女社工遭判2年　兒福聯盟最新聲明
哈日族開心！　日圓刷9個月最甜
快訊／4連霸女議員又出事！　與夫遭移送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／白沙屯媽祖到了！　46萬香燈腳緊跟抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖進香！柯文哲、黃國昌「參拜過程」曝光　她一度被漏唸

快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

「丹丹漢堡」再收一家！文慈店營業至4／30　在地人驚：生意很好

戲曲學院37名學生食物中毒　校方道歉：全面清消、暫停供餐

維修人員到府修電器！她「少1舉動」媽喊沒禮貌　網戰翻：算小手段

一句話洩露年紀！　律師：用過10元鈔票

水星進白羊遇天王　命理專家點名4生肖「偏財運」大漲

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性貪嗔癡：或許是最後一次

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

LIVE／白沙屯媽祖到了！　46萬香燈腳緊跟抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖進香！柯文哲、黃國昌「參拜過程」曝光　她一度被漏唸

快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

「丹丹漢堡」再收一家！文慈店營業至4／30　在地人驚：生意很好

戲曲學院37名學生食物中毒　校方道歉：全面清消、暫停供餐

維修人員到府修電器！她「少1舉動」媽喊沒禮貌　網戰翻：算小手段

一句話洩露年紀！　律師：用過10元鈔票

水星進白羊遇天王　命理專家點名4生肖「偏財運」大漲

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性貪嗔癡：或許是最後一次

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

生活熱門新聞

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性「貪嗔癡」

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

更多熱門

相關新聞

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，涉犯過失致死等罪嫌，陳女辯稱被劉女演技迷惑，更怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，自認盡心服務每個孩子，對剴剴的遭遇非常痛苦與悲傷，台北地院審結，今（16日）判陳女過失致死，2年，偽造文書，無罪，可上訴。

狠父出拳+踹倒小孩！北市警主動追查

狠父出拳+踹倒小孩！北市警主動追查

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

推動「鞭刑」嚇阻性侵、虐童　洪孟楷提公投獲52立委連署成案

推動「鞭刑」嚇阻性侵、虐童　洪孟楷提公投獲52立委連署成案

調查揭全台近8成社工過勞　工會憂剴剴案判決引發出走潮

調查揭全台近8成社工過勞　工會憂剴剴案判決引發出走潮

關鍵字：

兒福聯盟剴剴案剴剴虐童

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面