快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，遭判有期徒刑2年。（圖／記者黃哲民攝）

記者林育綾／綜合報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（16）日宣判陳女有期徒刑2年。對此，兒福聯盟也發出聲明，除了再次道歉，對於判決結果表示，「感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責」，同時會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

兒福聯盟在今日聲明中提到，對於孩子在服務過程中離世，感到沉重與遺憾，也虛心接受外界所有的批評和檢討，並再次向剴剴道歉。

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兒盟表示，過去2年持續檢討服務流程與督導制度，反思是否能更早發現異狀，目前已全面檢視並修正逾25項服務流程，包括針對中高風險案件，導入多層級風險複判、異狀由兩名主管共同評估，並強化社工兒虐辨識訓練等機制。

對於判決結果，兒盟表示感到沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，後續將尊重當事社工與律師是否上訴的決定，並持續推動制度改善以降低類似事件再發生。

有關前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，涉犯過失致死等罪嫌，陳女稱被劉女演技迷惑，更怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，自認盡心服務每個孩子，對剴剴的遭遇非常痛苦與悲傷，檢方建議從重量刑，台北地院今日宣判陳女有期徒刑2年，可上訴。

針對社工遭判決，兒福聯盟今（16）日聲明如下：

今天，法院對剴剴案社工做出一審判決。這段日子以來，我們每個人心裡都很沈重。一個孩子在我們的服務過程中離開，是我們所有同仁心中最深、最無法抹平的遺憾與傷痛。我們也虛心接受外界所有的批評和檢討。在愛孩子的共識下，我們需要再次說聲——剴剴，對不起。

透過司法調查，我們知道保母施虐的惡行，對於孩子在那段時間所承受的折磨與苦痛，我們有滿滿的悲痛與不捨，兩年來我們不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，會不會就可以早一點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境?

我們不斷問自己怎麼做可以讓整個制度更周全。兩年來，我們全面檢視且修正涵蓋超過 25 種服務的工作流程，其中最關鍵的包括：



風險複判：中高風險案件，指派督導、主管或資深社工陪伴第一線社工一同訪視個案，降低個人主觀判斷的偏誤。六歲以下兒童的案件，則指派直屬主管以外的第二位資深社工人員進行風險複判與處遇方向討論。

異狀評估：孩子受傷或有異狀時，由兩位主管一起判斷風險及處遇方式，必要時請外部專家，如醫師協助判斷。



兒虐辨識：在兒盟，現在每一位社工都定期接受兒虐辨識訓練，確保敏銳度。

這些改變，雖然救不回剴剴，但我們會竭盡所能預防有下一個孩子受害。

對於今日法院一審判決的結果，我們感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責。我們將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步，同時我們會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

