　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

▲▼國民黨副主席李乾龍座車。（圖／記者徐文彬攝）

▲李乾龍被裝追蹤器但國民黨不報案，並反怪賴清德總統。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨文傳會主委尹乃菁昨日指控，「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關」，要向賴清德總統追究到底，總統府發言人郭雅慧今（16日）回應，「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。」尹乃菁對此指出，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但國民黨手上真的保有證據。

尹乃菁昨日於國民黨中常會後嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」不過，被問到追蹤器民進黨裝的？李乾龍昨傍晚受訪時卻直呼，「啊！沒有沒有沒有！」並說明，座車遭裝追蹤器這件事，「那很久了很久了，沒事沒事！」

被問到總統府今日呼籲快拿證據提告，尹乃菁說，自己昨天已經說明過，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，都說算了算了，「因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但是我覺得這件事在民主國家很嚴重，在尼克森時代，就是因為放了竊聽器險遭彈劾，國民黨手上保有證據，追蹤器跟李乾龍收到的恐嚇信」。

尹乃菁還要大家想一想，李乾龍已經七十多歲了，本來過著輕鬆的日子，在江啟臣主席後過著含飴弄孫、很優渥的生活，但在鄭麗文邀請下擔任副主席、秘書長，真的是老驥伏櫪，為了國民黨整合到處奔走，最近又為了訪中而到處跑，老人家接到恐嚇信跟後照燈有追蹤器之下，心裡真的感受到被恐嚇了！從大罷免開始，藍委的通聯紀錄都被檢調單位掌握，連徐巧芯、馬文君最近都收到恐嚇信函，當然對國民黨來說是很嚴重的事情！

至於恐嚇信具體內容為何，尹乃菁則不願透露，僅說是證據保留的部分；李乾龍說追蹤器是很久以前的事，尹乃菁也反駁道，「沒有很久之前，是一個月左右的事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被停權還是贏了！　蕭敬嚴拿下議員初選
快訊／「晶圓二哥」飆漲停！　1.2萬張排隊搶買
快訊／李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄
LIVE／白沙屯媽祖快到北港朝天宮！　46萬香燈腳緊跟
快訊／京都11歲男童繼父認了：人是我殺害的！
總統府喊話快報案　國民黨再嗆：手上有證據
證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申
快訊／「剴剴案」女社工遭判2年　兒福聯盟最新聲明
哈日族開心！　日圓刷9個月最甜
快訊／4連霸女議員又出事！　與夫遭移送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

政治熱門新聞

黃國昌快斬李貞秀　綠議員點名背後盤算為了她

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

國民黨議員遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

李貞秀當名嘴月賺45萬？四叉貓曝真相

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

李乾龍追蹤器風暴！總統府喊快報案　國民黨再嗆聲

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

新竹關西鎮擬普發3600　2.6萬人受惠

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

爆柯文哲本週換新電子腳鐐收訊不良　陳佩琪：不知剪掉會跑出什麼

顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

更多熱門

相關新聞

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）選舉初選結果出爐，最終由蕭敬嚴勝出。新北市黨部指出，登記參選同志計有何元楷、陶威中、蕭敬嚴等三位，三人已於4月13日至15日進行為期三天之全民調初選，今（16日）上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果，經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」同志勝出。

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

鄭麗文訪中480萬台灣民主基金會買單　總統府：這趟有談民主嗎？

鄭麗文訪中480萬台灣民主基金會買單　總統府：這趟有談民主嗎？

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

關鍵字：

國民黨尹乃菁李乾龍追蹤器賴清德民進黨總統府調查局

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面