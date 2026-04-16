李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

▲李乾龍被裝追蹤器但國民黨不報案，並反怪賴清德總統。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨文傳會主委尹乃菁昨日指控，「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關」，要向賴清德總統追究到底，總統府發言人郭雅慧今（16日）回應，「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。」尹乃菁對此指出，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但國民黨手上真的保有證據。

尹乃菁昨日於國民黨中常會後嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」不過，被問到追蹤器民進黨裝的？李乾龍昨傍晚受訪時卻直呼，「啊！沒有沒有沒有！」並說明，座車遭裝追蹤器這件事，「那很久了很久了，沒事沒事！」

被問到總統府今日呼籲快拿證據提告，尹乃菁說，自己昨天已經說明過，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，都說算了算了，「因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但是我覺得這件事在民主國家很嚴重，在尼克森時代，就是因為放了竊聽器險遭彈劾，國民黨手上保有證據，追蹤器跟李乾龍收到的恐嚇信」。

尹乃菁還要大家想一想，李乾龍已經七十多歲了，本來過著輕鬆的日子，在江啟臣主席後過著含飴弄孫、很優渥的生活，但在鄭麗文邀請下擔任副主席、秘書長，真的是老驥伏櫪，為了國民黨整合到處奔走，最近又為了訪中而到處跑，老人家接到恐嚇信跟後照燈有追蹤器之下，心裡真的感受到被恐嚇了！從大罷免開始，藍委的通聯紀錄都被檢調單位掌握，連徐巧芯、馬文君最近都收到恐嚇信函，當然對國民黨來說是很嚴重的事情！

至於恐嚇信具體內容為何，尹乃菁則不願透露，僅說是證據保留的部分；李乾龍說追蹤器是很久以前的事，尹乃菁也反駁道，「沒有很久之前，是一個月左右的事。」