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奇美醫院辦ESG論壇拚淨零　跨界攜手推動綠色醫療轉型

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略，奇美醫院院長林宏榮致詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球淨零浪潮，醫療體系也加速轉型，奇美醫院於4月15日在第五醫療大樓國際會議廳舉辦「ESG綠色永續醫療論壇」，由院長林宏榮領軍，匯聚環境部、衛福部、國科會南科管理局，以及醫療、金融與科技產業代表齊聚，從政策到實務全面探討醫療減碳與永續發展路徑，展現跨界合作推動台灣醫療綠色轉型的決心。

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

論壇從政策面揭開序幕，環境部指出，未來將持續協助醫療機構推動淨零與綠色成長策略；衛福部則強調，依循國際趨勢，建構具備「氣候調適」能力的永續醫療體系已勢在必行，台灣也將逐步朝低碳健康系統邁進。國科會南科管理局則分享園區推動企業社會責任與綠色治理經驗，認為永續政策不僅強化產業韌性，更能提升國際競爭力。

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

在醫療實務分享方面，奇美醫院副院長鄭天浚指出，院方以「能源管理」、「溫室氣體盤查與減碳」、「儲能與創能」三大核心策略推動轉型，逐步將醫療體系打造為兼顧醫療品質與環境責任的低碳守護者。奇美醫院更成為全台首家榮獲國家企業環保獎金級獎的醫療院所。

在具體成果上，奇美透過電子醫療收據系統，每年減少約4.572公噸碳排；在社會責任方面，高階女性主管比例達74%，並推動員工福利計畫；治理面則於2025年取得醫療院所專屬的ISO 7101國際認證，象徵制度已與國際標準接軌。

另外，衛福部雙和醫院分享「一科一ESG」策略，全面推動低碳醫療轉型，並發展醫療廢塑膠循環再利用機制；新光醫院則指出，ESG已成為醫療機構核心競爭力，需在提升醫療品質的同時同步推動節能減碳。

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

論壇另一亮點為企業跨界經驗交流。玉山銀行分享透過「消費碳足跡計算器」推動低碳消費與綠色金融；台積電十四B廠則介紹廢液回收再利用技術，並成立淨零輔導團協助供應鏈減碳，實踐「以大帶小」；台灣永續能源研究基金會則呼籲，透過評鑑與交流機制，可加速永續理念內化為企業核心價值。

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

▲國家科學及技術委員會南部科學園區管理局局長鄭秀絨強調永續政策能開創園區營運動能，壯大產業聚落，提高面對永續風險韌性，朝國際標竿永續園區邁進。

林宏榮院長表示，醫療機構在守護生命的同時，也應降低對環境的衝擊。此次論壇不僅展現醫療界在節能減碳的具體成果，也促進與金融及科技產業的深度對話。未來奇美醫院將持續深化聯合國永續發展目標（SDGs），並串聯綠色供應鏈，朝向「健康與環境並重」的永續願景邁進。

▲奇美醫院舉辦ESG綠色永續醫療論壇，邀集產官學研代表共商醫療減碳策略。（記者林東良翻攝，下同）

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