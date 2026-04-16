Fans17成人平台找網紅代言保健品撈8千萬　竟是大陸進口壯陽藥

▲檢警偵辦成人平台Fans17兒少性剝削案時，意外揪出平台販售的藥品竟是從中國進口類似威而鋼成分原料，混入保健食品販售。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

打著「健康食品」名號，實際卻賣偽藥狠撈暴利！橋頭地檢署指揮警方偵辦成人平台Fans17兒少性剝削案時，意外揪出背後竟藏壯陽藥地下工廠。主嫌江男從中國進口類似威而鋼成分原料，混入保健食品販售，警方兩波掃蕩查扣1萬7千盒偽藥，市面流通數量更高達14萬盒，不法所得上看8000萬元，全案依違反《藥事法》起訴。

警方調查，該集團原本經營Fans17網站，涉嫌兒少性剝削，卻被進一步發現販售的「健康食品」暗藏玄機。經送驗確認，產品內竟含有類似壯陽藥「威而鋼」主要成分Sildenafil的類緣物，具有相似藥效，已屬偽藥等級。

檢警追查發現，43歲江姓主嫌自中國進口偽藥原料後，交由65歲李男、王男等人，委託不知情的食品工廠製成膠囊，再透過名下公司包裝成保健食品對外販售，藉此規避查緝、牟取暴利。

為了增加可信度，業者更找來風格大膽、在網路擁有高人氣的網紅「小哥哥艾理」代言，不少民眾以為是天然保健品，瘋狂下單，卻不知自己吃下的是未經臨床試驗、可能導致身體損害的禁藥。

專案小組蒐證多時，分別在去年7月與10月發動兩波搜索，橫跨新北中和、台北內湖等地共21處據點，查扣偽藥成品1萬7千盒及粉末原料。警方統計，相關產品已在市面流通超過14萬盒，銷售金額高達8000萬元。

檢方認定該集團涉嫌製造、販售偽藥，已依違反《藥事法》將江男等人起訴。警方也警告，這類假保健食品實則含藥，恐對人體造成不可逆傷害，呼籲民眾勿輕信情色網站或網紅推銷，若曾購買應立即停用並就醫檢查，以免傷身又傷財。