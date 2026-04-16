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隨機縱火又搶超商！屏東毒駕男引社會恐慌　檢起訴求重刑

▲林邊火車站縱火的蔡姓男子遭檢方起訴求重刑。（圖／資料照）

▲林邊火車站縱火的蔡姓男子遭檢方起訴求重刑。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林邊鄉2月19日發生的蔡姓男子隨機縱火、持刀強盜及毀損案件，屏東地檢署偵查終結，於今（16）日依法提起公訴，並向法院具體求處重刑，嚴懲不法。 

起訴書指出，蔡姓男子於2月17日施用第二級毒品甲基安非他命，18日因手機遊戲無法操作，情緒失控，竟萌生報復社會念頭，騎乘機車攜帶7瓶自製燃燒瓶及1把西瓜刀外出犯案。其先前往林邊火車站，在高架橋下停車場隨機點燃並投擲燃燒瓶，造成4輛車輛燒毀或受損，火勢更一度有延燒至鐵路高架橋軌道之虞，對往來人車與公共安全構成嚴重威脅。

隨後，被告轉往附近便利商店，持刀砸毀玻璃門闖入，當場脅迫店員並搶走新台幣6,000元後逃逸。過程中又隨機破壞路邊停放的2部車輛，行徑失控。案發後，警方接獲民眾報案，迅速展開追查並將其逮捕到案。

檢察官審酌，被告僅因生活瑣事即蓄意犯案，選擇人潮出入頻繁的火車站及超商作為目標，犯案手段激烈，嚴重危害公共安全並引發社會恐慌，顯見其無視法紀，犯行重大。為維護社會秩序與達到嚇阻效果，依法向法院具體求刑，包括毒駕部分求處有期徒刑8月、縱火部分3年6月、攜帶兇器強盜部分8年，以及毀損車輛部分各4月。

屏東地檢署強調，未來將持續透過防範危害公眾攻擊應變機制，加強預警、通報及即時偵處，對於危害社會治安案件絕不寬貸，積極守護民眾生命財產安全。

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