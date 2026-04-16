國民黨常向民主基金會申請經費訪中惹議　連韓國瑜都認為要檢討

▲民進黨團書記長、立委范雲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行，傳出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非由自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費。昨適逢召開董事會審查去年經費核銷，身兼董事的民進黨團書記長范雲今（16日）還原會中狀況指出，她質疑國民黨經常要求補助赴中訪察，不符合民主與人權宗旨，昨天在大家討論過之後，連台灣民主基金會董事長韓國瑜，都認為這要檢討，請大家各政黨配合。

《鏡報》報導，國民黨主席鄭麗文的訪中行，訪中6天的行程包括機票、住宿、膳食及零花的費用共480萬並非由自己出錢，而是向外交部捐助成立，並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費。

報導指出，民主基金會16日召開董事會審查去年的經費核銷。會中，民進黨推薦的董事范雲說，有關補助各政黨推廣民主人權理念與二軌外交的經費應該有更合理的標準，否則有的政黨跑到中國去祭祖也拿核銷，這怎麼合理？不過，民眾黨推薦的董事周台竹卻表示，越不民主的地方越該去，這經費的核銷並沒有衝突。此事最後不了了之。

對此，范雲今（16日）受訪回應，民主基金會的宗旨就是支持國內跟國際的民主人權相關活動，是人民納稅錢支持重要的二軌外交，她剛好是新任董事，昨天確實有開會，但開會時她並不知道有鄭麗文一案。

范雲指出，她針對過去國民黨經常提出要求補助赴中的各種訪察、跟台商聯誼案有提出質疑認為並不符合民主跟人權的宗旨。「昨天在大家討論過之後，連韓國瑜董事長，他都認為這要檢討」，呼籲鄭麗文，不應該拿人民納稅錢到中國進行缺乏民主也缺乏人權的交流，請國民黨盡快撤案。

范雲也還原當時對話，昨天她提出質疑時，有藍或白推薦的董事宣稱，「你們說中國沒有人權，也要去看看才知道有沒有人權啊」，她就再問，那結案報告中有告訴大家哪裡沒有人權嗎？這都應該要專業檢視。

范雲指出，後來執行長廖達琪也提到，既然董事們有這樣的態度，他們會嚴守立場，也希望各董事回去告訴自己的政黨，以後提出來的計劃必須要跟民主人權相關，最後韓國瑜就裁示，這個的確是要檢討，請大家各政黨配合。

范雲認為，連韓國瑜都覺得民主基金會的宗旨就應該是符合民主跟人權的價值，那這件事，全民都不覺得跟民主人權價值相關，請國民黨主席以身作則，盡快撤案。