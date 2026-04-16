　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沒完沒了？吳向飛又再次微博「點名李榮浩」　還公開授權費

▲李榮浩近期多次捲入版權問題。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩近期多次捲入版權問題。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

本以為已落幕的版權之爭，15日又被搬上微博。音樂人吳向飛15日再度指控歌手李榮浩涉及侵權《路一直都在》，並發表長文說明，針對2013年一場公益音樂活動中的演唱爭議，提出多項法律與版權疑點，仍認為李榮浩未獲得自己的授權。不過多名網友認為，吳向飛應向環球音樂討要說法。

▲▼吳向飛發文。（圖／翻攝自微博）

▲吳向飛發文。（圖／翻攝自微博）

據綜合陸媒報導，吳向飛長文指出，李榮浩當年在陳坤發起的公益項目「行走的力量」音樂分享會上，演唱其作詞歌曲《路一直都在》，涉嫌未經合法授權使用作品，整體爭議圍繞演出性質、版權歸屬以及音著協授權三大面向展開。

一、演出性質認定爭議

吳向飛表示，「公益活動不等於非營利」，依《著作權法》規定，免費表演須同時符合未收費、未支付報酬及不具營利目的等條件，才能適用免責。他強調該活動存在商業贊助，實際仍屬商業行為，不能因未售票就視為可隨意使用作品，並反駁所謂「舊法適用」的說法，認為新舊法在此原則上並無實質差異。

二、版權歸屬與授權鏈問題

吳向飛指出，北京、杭州、四川等地法院均已認定其為《路一直都在》唯一詞作者，並指控環球音樂透過台灣MUST協會不當取得代理權，於2008年至2021年間對外授權並收取版權費。他並提到，2023年北京網路法院已認定相關授權鏈不完整，意味著此前透過環球取得授權的使用方，恐被認定涉及侵權。

三、音著協授權合法性質疑

吳向飛進一步質疑，主辦單位「北京東申童畫」雖曾向音著協申請演出授權，但申請表未填寫日期，無法確認是否在演出前完成申請；此外，音著協於2015年僅支付180.48元（人民幣，下同），作為2013年該場演出的授權費用。他認為，音著協長期依據環球音樂的不實版權登記分配收益，且內部權屬紀錄多次變動，顯示審查機制存在問題，進而損害創作者權益。

▲吳向飛文末強調。（圖／翻攝自微博）

▲吳向飛文末強調，自己對此事的不認可。（圖／翻攝自微博）

吳向飛表示，他早在3月29日就曾公開要求李榮浩就此事道歉，並在對方要求具體證據後發布完整說明，強調表演者本身亦有確認授權來源的責任。

截至4月16日，李榮浩尚未對最新說法正面回應，僅先前表示未曾在個人演唱會或音樂節演唱該曲，並稱若確有侵權願承擔責任，同時質疑對方未提出充分證據、刻意炒作話題。

▲▼李榮浩版權 微博爭議時間線。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
波特王輸了！判賠284萬
快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲
台積電賺爛！毛利率66%法人驚艷「神山太神」
台籍船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤
快訊／台積電Q1暴賺！　EPS破紀錄
快訊／台股創史上最高收盤！
快訊／台新證下單大亂　錯帳9000筆「全吃下」
鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸十項對台措施　湖南表態「認真落實」：深化湘台交流合作

沒完沒了？吳向飛又再次微博「點名李榮浩」　還公開授權費

阿里AI新工具「秒悟Meoo」上線　官方稱「最快一分鐘」做出完整網站

西雙版納潑水節路人開車門使勁潑　車內全濕還有一處冒煙

陸致函要求恢復兩岸全面直航　稱平均客座率已逾80%

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

湖南工地挖出3噸古錢幣　表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

DeepSeek新職缺！聘工程師去蒙古草原守機房　月薪上看3萬元人民幣

常山及四姑娘山通過聯合國教科文組織審議　陸新增兩座世界地質公園

管不動兒子！陸男半夜3小時「報警47次」　警方傻眼：拘7天

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

陸十項對台措施　湖南表態「認真落實」：深化湘台交流合作

沒完沒了？吳向飛又再次微博「點名李榮浩」　還公開授權費

阿里AI新工具「秒悟Meoo」上線　官方稱「最快一分鐘」做出完整網站

西雙版納潑水節路人開車門使勁潑　車內全濕還有一處冒煙

陸致函要求恢復兩岸全面直航　稱平均客座率已逾80%

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

湖南工地挖出3噸古錢幣　表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

DeepSeek新職缺！聘工程師去蒙古草原守機房　月薪上看3萬元人民幣

常山及四姑娘山通過聯合國教科文組織審議　陸新增兩座世界地質公園

管不動兒子！陸男半夜3小時「報警47次」　警方傻眼：拘7天

鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯強調非競爭：互相提升水準

鄭麗文訪中申請國庫補助稱推廣民主　綠委們炸鍋要韓國瑜負責

招募量兩年跌兩成　LinkedIn：AI尚未影響就業市場　

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

金門議員邀府會赴廈門考察新四通　副縣長：須中央核准盼深化交流

FedEx攜手大江生醫導入精準物流　進口效率顯著提升約30%

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

【廣編】不用上山也能喝到高山茶？！　純喫茶金萱青茶直接把高山帶進大稻埕

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

大陸熱門新聞

陸致函要求恢復兩岸全面直航

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

湖南工地挖出3噸古錢幣 表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

DeepSeek新職缺！聘工程師去蒙古草原守機房 月薪上看3萬元人民幣

婚期談不攏！陸男怒殺懷孕女友全家

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

陸男半夜報警47次　警聽理由傻眼拘7天

一晚780元！河南動物園推「虎景房」

西雙版納潑水節路人開車門使勁潑 車內全濕還有一處冒煙

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

常山及四姑娘山通過聯合國教科文組織審議 陸新增兩座世界地質公園

貴州少女睡在墓碑旁　外公外婆相繼離世

更多熱門

相關新聞

研究：AI回覆25%引言搬運自新聞報導

研究：AI回覆25%引言搬運自新聞報導

隨著人工智慧技術快速發展，聊天機器人的資訊來源也備受關注。最新研究指出，主流 AI 包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini 的回覆中，有高達四分之一的引言，直接來源於新聞報導，凸顯媒體內容在 AI 生態中的核心地位。

《奇葩說》辯手槓上李榮浩！連拋五問轟「雙標」

《奇葩說》辯手槓上李榮浩！連拋五問轟「雙標」

李榮浩抄襲案逆轉？網揪「時間軸證據」質疑說謊

李榮浩抄襲案逆轉？網揪「時間軸證據」質疑說謊

快訊／李榮浩被反控抄襲！揭10年前真相大罵

快訊／李榮浩被反控抄襲！揭10年前真相大罵

單依純侵權唱〈李白〉事件！官方要查了

單依純侵權唱〈李白〉事件！官方要查了

關鍵字：

版權爭議李榮浩吳向飛路一直都在音樂侵權

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面