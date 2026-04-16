沒完沒了？吳向飛又再次微博「點名李榮浩」　還公開授權費

▲李榮浩近期多次捲入版權問題。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

本以為已落幕的版權之爭，15日又被搬上微博。音樂人吳向飛15日再度指控歌手李榮浩涉及侵權《路一直都在》，並發表長文說明，針對2013年一場公益音樂活動中的演唱爭議，提出多項法律與版權疑點，仍認為李榮浩未獲得自己的授權。不過多名網友認為，吳向飛應向環球音樂討要說法。

▲吳向飛發文。（圖／翻攝自微博）

據綜合陸媒報導，吳向飛長文指出，李榮浩當年在陳坤發起的公益項目「行走的力量」音樂分享會上，演唱其作詞歌曲《路一直都在》，涉嫌未經合法授權使用作品，整體爭議圍繞演出性質、版權歸屬以及音著協授權三大面向展開。

一、演出性質認定爭議

吳向飛表示，「公益活動不等於非營利」，依《著作權法》規定，免費表演須同時符合未收費、未支付報酬及不具營利目的等條件，才能適用免責。他強調該活動存在商業贊助，實際仍屬商業行為，不能因未售票就視為可隨意使用作品，並反駁所謂「舊法適用」的說法，認為新舊法在此原則上並無實質差異。

二、版權歸屬與授權鏈問題

吳向飛指出，北京、杭州、四川等地法院均已認定其為《路一直都在》唯一詞作者，並指控環球音樂透過台灣MUST協會不當取得代理權，於2008年至2021年間對外授權並收取版權費。他並提到，2023年北京網路法院已認定相關授權鏈不完整，意味著此前透過環球取得授權的使用方，恐被認定涉及侵權。

三、音著協授權合法性質疑

吳向飛進一步質疑，主辦單位「北京東申童畫」雖曾向音著協申請演出授權，但申請表未填寫日期，無法確認是否在演出前完成申請；此外，音著協於2015年僅支付180.48元（人民幣，下同），作為2013年該場演出的授權費用。他認為，音著協長期依據環球音樂的不實版權登記分配收益，且內部權屬紀錄多次變動，顯示審查機制存在問題，進而損害創作者權益。

▲吳向飛文末強調，自己對此事的不認可。（圖／翻攝自微博）

吳向飛表示，他早在3月29日就曾公開要求李榮浩就此事道歉，並在對方要求具體證據後發布完整說明，強調表演者本身亦有確認授權來源的責任。

截至4月16日，李榮浩尚未對最新說法正面回應，僅先前表示未曾在個人演唱會或音樂節演唱該曲，並稱若確有侵權願承擔責任，同時質疑對方未提出充分證據、刻意炒作話題。