總舖師辦桌新亮點！台鹽「鮮選我塩麴」首度入菜　鹹甘提鮮掀話題

▲台南總舖師四季辦桌將於5月2日登場，首度導入塩麴入菜成為亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

廣受饕客期待的「2026台南總舖師四季辦桌」將於5月2日熱鬧登場，今年春季場除了經典手路菜回歸，更出現料理新亮點，台鹽公司推出的「鮮選我塩麴」首度入菜，成為總舖師料理升級的關鍵調味，也為傳統辦桌注入嶄新風味。

本次活動由台南市政府觀光旅遊局主辦，首場春季辦桌選在關廟大潭埤旺萊公園席開百桌，邀請歸仁兩大辦桌世家總舖師蘇嘉進、施宗泰聯手掌廚，嚴選關廟鳳梨、白河蓮子、官田跑山雞、將軍烏魚子及七股龍虎斑魚等在地食材，打造道地台南味。臺鹽除贊助台塩海洋鹼性離子水外，也提供以台梗9號米製成的「鮮選我塩麴」，讓主廚研發創意料理，展現傳統與創新的融合。

台鹽表示，塩麴源自米麴發酵，在日本被譽為「魔法調味品」，與味噌、味醂齊名。不同於一般食鹽的單一鹹味，塩麴具備鹹中帶甘、自然提鮮的特性，能快速軟化食材，使口感更加柔嫩，並引出食材本身的鮮甜層次，讓台式宴席大菜也能呈現細膩風味。

值得一提的是，「鮮選我塩麴」也獲國宴主廚溫國智推薦。他以簡單的「塩麴雞腿」示範，只需一大匙塩麴抓醃3至5分鐘，再以氣炸鍋180度上下翻面各烤10分鐘，就能輕鬆完成外酥內嫩、鎖住肉汁的料理，連料理新手也能快速上手，堪稱「零廚藝神器」。

台鹽進一步說明，該產品採用日本傳統釀造技術，選用特有菌種並搭配潔淨水源自然發酵，同時加入海洋礦物元素（鹽滷），保留鎂、鈣、鉀等營養成分，不僅提升風味，也兼顧健康需求。產品更榮獲比利時iTi風味絕佳獎與農委會Eatender銀髮友善食品標章肯定。

台鹽強調，「鮮選我塩麴」已成為現代家庭料理的萬用調味選擇，無論是快炒、醃漬、湯品或烘焙，只需適量添加即可取代部分鹽、味精或醬油，不僅降低鈉攝取，也讓料理更具層次。從銀髮族健康飲食、健身族控制飲食，到忙碌家庭快速備餐，都能輕鬆應用，讓日常餐桌兼顧美味與健康。

隨著台南辦桌文化持續進化，傳統與創新交織，「塩麴入菜」不只是技術上的變化，更像一場味覺革命，讓老味道在時代裡長出新的靈魂。