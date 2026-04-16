時代雜誌「百大影響力人物」魏哲家上榜　黃仁勳讚：點燃AI革命

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國《時代雜誌》（Time）公布2026年百大最具影響力人物名單，台積電董事長暨總裁魏哲家入選，並由輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳親自撰文介紹。黃仁勳在文中稱讚，魏哲家領導著全球最具影響力的公司之一，是「我們這個時代最具影響力的人物之一」。

魏哲家列「先鋒」 黃仁勳專文介紹

《時代雜誌》今年百大名單列出6大類別，分別是藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、領袖（Leaders）、巨人（Titans）、先鋒（Pioneers）、革新者（Innovators），魏哲家入列「先鋒」類別。

黃仁勳在介紹專文中提到，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一，台積電已超越晶片製造商原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台，「掌舵者是一名謙遜且自律的人，他是我認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友」。

黃仁勳指出，在魏哲家擔任總裁期間，全球運算系統從行動裝置優先全面轉向人工智慧優先，他很早就意識到這一轉折，推動台積電從單純晶圓代工，轉型為打造整合型晶片系統，這些晶片以複雜3D封裝組裝，並與矽光子技術結合，這樣的演進讓輝達AI超級電腦得以實現，點燃當今的AI革命。

黃仁勳還稱，台積電創辦人張忠謀所建立的純晶圓代工模式，是奠基於信任、卓越與夥伴關係，並在魏哲家帶領下持續提升，「從個人電腦到網路、從行動裝置到AI，台積電對客戶始終如一的承諾，使其成為全球不可或缺的存在」。

黃仁勳讚揚台積電不僅展現卓越技術實力與產能，更代表一個值得信賴的平台，「魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物之一」。

領袖級別 川普、習近平、高市早苗上榜

另外，入選「領袖」類別的知名人士，包括美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、以色列總理納坦雅胡，美國國務卿盧比歐與教宗良十四世也上榜。

根據PR Newswire，這是習近平第14次登上時代雜誌百大影響力人物，次數超越今年榜單上的其他人，包括川普（8次）與納坦雅胡（5次）等。