郭國文登記連任台南民進黨部主委　賴系立委齊挺展現團結拚2026

▲郭國文登記參選主委連任，多位立委與地方民代陪同現身，展現團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市黨部主委改選升溫，立法委員郭國文15日完成主委連任登記，並由立委林俊憲、林宜瑾，以及台南市議會議長邱莉莉與多位市議員、議員參選人及地方幹部陪同現身，展現派系整合與團結氣勢，為黨內選戰提前暖身。

郭國文表示，雖然身為立委需南北奔波、行程繁重，但經過審慎思考後，仍決定投入主委連任，持續為黨承擔責任。他指出，在場多位立委皆曾兼任黨職，林俊憲更是現任中常委，大家都在民進黨培養下當選公職，因此也有責任維繫政黨理念與價值，確保民進黨持續朝正確方向前進。

回顧兩年主委任內表現，郭國文強調，已將社會創新概念導入黨務運作，不僅舉辦2場涵蓋里長、主委及市長的座談會，也推動4場青年營隊，深化基層與青年連結。同時，黨部積極投入社區服務、弱勢關懷與災害救援，強化「以黨輔政」功能，讓黨與市民站在同一陣線。

在數位經營方面，郭國文指出，台南市黨部積極經營社群媒體，目前在Threads平台的追蹤數已居全國民進黨地方黨部之冠；此外，他也透過製作《台南心得文》Podcast，以聲音傳播城市故事，讓更多人認識台南。

對於未來方向，郭國文直言，民進黨能在台南站穩腳步，仰賴歷代民主前輩長期努力與對理念的堅持，因此他不願見到政黨偏離「清廉、勤政、愛鄉土」初衷，甚至走向地方派系化。他強調，唯有堅守價值，才能說服選民在2026及2028年持續支持民進黨。

郭國文並提出三大戰略布局，包括「團結一致」，全力支持黨提名市長、議員與里長人選；「議會過半」，確保綠營穩定執政與政策順利推動；以及「擴大參與」，推動「里長領航計畫」，廣納在地人才投入基層選舉，深化服務網絡。

最後，郭國文強調，自己不僅有政績，更具備輔選戰績，過去協助首長及議員選戰皆有不錯成果，期盼黨員支持最具戰力的主委人選，讓黨部成為迎戰2026、2028大選的堅強戰鬥隊形，為「台南隊」再拚佳績。