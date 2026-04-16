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美制裁伊朗石油業！鎖定德黑蘭大亨　嗆聲「經濟怒火」

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國15日宣布加強對伊朗石油業的制裁，財政部表示，新懲罰措施鎖定石油運輸巨頭穆罕默德．霍森．夏卡尼（Mohammad Hossein Shamkhani）旗下網絡的20多名個人、公司和船隻。財政部長貝森特表示，正展開「經濟怒火」行動強力出擊，鎖定像夏卡尼家族這樣試圖榨取伊朗人民牟利的政權菁英。

法新社、路透社等報導，穆罕默德．霍森．夏卡尼是已故最高領袖哈米尼顧問阿里．夏卡尼（Ali Shamkhani）之子，阿里．夏卡尼與哈米尼均命喪2月28日的美以聯合軍事行動。

美國指控，夏卡尼網絡在伊朗和阿拉伯聯合大公國境內運作，透過一批表面合法的顧問和航運公司規避制裁，掌控旗下船隊。美國去年已對與該網絡相關的實體實施制裁。

美國國務院也在另一份聲明中表示，「美國正採取行動，限制伊朗在企圖劫持荷莫茲海峽期間的獲利能力」。

另外，美國也威脅要鎖定伊朗石油買家祭出次級制裁。貝森特表示，「如果我們能證明有伊朗資金流經你們的帳戶，我們將準備實施次級制裁」，強調將採取具體行動遏止相關資金流動，並稱已有2家中國銀行已收到美國財政部的信函，但未透露具體銀行名稱。

美國15日也宣布制裁伊朗男子穆薩維（Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi），稱其為伊朗支持的武裝組織真主黨提供資金，並對3間涉及複雜洗錢計畫的公司採取制裁措施，指控這些公司以販售伊朗石油換取委內瑞拉黃金。

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