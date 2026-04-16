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律師洗錢變通緝犯！父發聲明護子　指兒愛錢卻節省...被壞人引誘

▲律師游光德2024年10月涉洗錢等罪以250萬元交保，未料他今年3月竟破壞電子手環逃跑。（圖／資料照）

▲律師游光德涉洗錢交保，竟破壞電子手環潛逃。（圖／資料照）

突發中心／桃園報導

桃園地院審理律師游光德涉夥同銀行行員，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢逾1億1477萬元案件，原裁定250萬元交保並實施電子監控，未料游男今年3月竟拆除電子手環潛逃。院方除沒收保證金、發布通緝外，另依棄保潛逃罪告發。沒想到游父竟發表聲明，沒呼籲兒子投案面對審審判，反而要求司法「罪刑相當」，給兒子改過機會，甚至替兒子辯解「社會經驗不足，受到壞人引誘，誤觸法網」。

游光德涉違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪，2024年10月25日遭起訴移審後，被法官裁定以250萬元交保，並限制住居、出境出海，同時施以科技監控，須從2026年2月11日起配戴電子手環，並於固定時段透過監控手機自拍回傳報到，法院3月22日下午5時45分接獲通報，指游男當天下午4時許觸發手環拆卸警報，隨即失聯。雖手環訊號一度恢復，但人員始終無法聯繫上游，法院隨即啟動應變機制，除聯絡辯護人外，也依手環定位與住居資料，緊急發出多張拘票，並通報警方、移民署及海巡署協尋，同時函請外交部註銷護照，防堵出境。

▲律師游光德遭桃園地檢署依組織犯罪案起訴，桃園地院諭知以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲律師游光德遭桃園地檢署依組織犯罪案起訴，桃園地院諭知以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

直到3月23日上午，監控中心確認手環斷訊、手機關機，法院研判游男已潛逃。截至3月24日仍未尋獲，院方依法通知具保人後，裁定沒收250萬元保證金，並於3月25日發布通緝，隔日再依刑法棄保潛逃罪職權告發。

針對兒子潛逃事件，游父發表三點聲明，首先坦言「教子不嚴」，向社會與國家表達歉意；其次希望檢警與法院能以憐憫之心，公正審視案件，強調「罪與罰應相稱，不應以無罪為有罪」。游父也替兒子辯稱，指游光德並非外界所想的「那麼壞」，雖然愛錢，可是非常節省、不愛享受，也不知道怎麼花錢。他只知道工作，在工作上他會有成就感。法律系及法研所，花了九年的時間，自己職業當律師，才不到五年的時間，最後兩年就被羈押了。是因社會經驗不足，受到壞人引誘，才誤觸法網。

最後，游父呼籲司法機關給予改過自新的機會，盼兒子未來能回饋社會，「把他的餘生，奉獻給孕育他的這塊土地」。也希望外界能體諒家人處境，「饒了他的家人」，包含護子心切的失婚母親、手足情深的弟弟及教子不嚴的父親。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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