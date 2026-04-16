京都11歲童棄屍案！繼父長相曝光　5大疑點一次看

記者黃翊婷／綜合報導
日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤將近3周，卻被發現陳屍在距離學校僅2公里的山林裡，繼父安達優季已坦承犯行，長相也隨之曝光。當地修車廠女店員、餐飲業店長回憶，男童父母尋人時態度過於平靜，並列舉出5個怪異的行為。
▲安達結希失蹤案完整時間軸。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）
回顧案件經過，綜合《朝日新聞》等日媒報導，11歲男童安達結希3月23日在上學途中失蹤，當地警方動員大約1500人展開搜尋，最終在4月13日下午4時45分於距離學校僅2公里的山林裡，發現男童的遺體。
▲警方在安達結希住處搜索，附近拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）
警方發現，男童的遺體沒有明顯刀傷或刺傷等外傷，經司法解剖後仍難以判定確切死因，目前推定死亡時間為3月底。然而，隨著案情逐步曝光，繼父安達優季（37歲）突然在4月16日凌晨0時30分，向警方坦承「是我做的沒錯」，他的外貌照片也在X等社群平台被揭露。
【続報】継父、安達結希くんの遺体を隠していた模様 安達優季容疑者は、— ShizukaNaMe (静かな目) (@ChainChau_) April 15, 2026
安達結希くん（11歳）の継父について分かっている情報：
・氏名：安達優季（37歳）
・関係：実父ではなく継父。母親（約32歳）が前夫と離婚後に再婚し、戸籍上は継父として登録
・再婚時期：2025年12月（事件の約3～4ヶ月前）… pic.twitter.com/rtssCPNqI0
▲修車廠女店員等人覺得繼父的行為有些怪異。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）
當地一名修車廠女店員回憶，男童的父母曾在車站前發尋人傳單，互動過程卻有些異常；另一名餐飲業店長也質疑，他們與一般家長尋找失蹤孩子時的慌張表現截然不同。相關5大疑點如下：
1、繼父得知修車廠老闆的小孩與失蹤男童認識，竟將手機畫面高舉至肩膀位置展示，而非正常拿近讓人查看。
2、雙親態度過於平靜，沒有慌張，彷彿是在處理別人的事，令人質疑是否真心想尋找孩子。
3、父母僅停留大約5分鐘便離開，臨走前對旁人關心毫無回應。
4、繼父持照片詢問是否見過孩子，並請求店家張貼尋人啟事，過程中卻幾乎沒有多做說明，反應冷靜。
5、搜救民眾發現，男童母親是處於「半哭狀態」，繼父態度漠然，始終保持沉默，只是不斷低頭致意，態度顯得異常平靜。
目前，繼父安達優季已被京都警方依涉嫌遺棄屍體罪逮捕，案情細節仍有待進一步偵辦釐清。
▼當地警方進行調查的畫面。（圖／達志影像／美聯社）
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