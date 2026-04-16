女網友臉書PO文罵渣男渣女　代價被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名女子小芸（化名）前年10月間在臉書社團PO文，指稱A男、B女長期搞曖昧，是「渣男渣女」，還公布兩人的個資，結果反遭一狀告上法院。法官日前審理之後，依犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處小芸有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小芸在臉書社團PO文批評A男、B女，還公布兩人的個資，因而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2024年10月間在某個臉書社團PO文，直指A男是渣男、B女是渣女，控訴兩人長期搞曖昧、不論有無伴侶依然故我，還公開兩人的全名、年齡以及職業、照片。

另外，小芸還將A男與B女的LINE對話紀錄截圖、跟拍照片，上傳至網路雲端硬碟，並把雲端硬碟的連結張貼在PO文的留言處，供社團內的成員觀覽。後來A男發現此事，立刻向警方報案。

小芸到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。檢方認為小芸的行為涉犯非公務機關非法利用個人資料、加重誹謗、無故以照相竊錄他人非公開之言論等罪嫌，依法規定，應從一重之非公務機關非法利用個人資料罪嫌處斷。

法官表示，小芸僅因情感問題，一時情緒失控，就在網路上張貼文章洩漏他人個資，行為確實不妥，考量到她已經坦承犯行，但未能與當事人達成和解，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。