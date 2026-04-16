壓力掉髮年輕化！王正坤曝6大高風險族群　壓力成隱形元兇

▲王正坤醫師受邀上電視節目，解析掉髮與壓力關聯，引發觀眾關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現代人生活節奏緊湊、壓力指數飆升，掉髮問題已不再只是年長者專利，中壯年甚至年輕族群也頻頻中招，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀上電視節目，與主持人及來賓深入探討「掉髮與壓力」議題，從醫學角度剖析成因，並分享日常可實踐的養髮與頭皮保養方式，引發不少觀眾關注。



王正坤醫師指出，掉髮並非單一因素造成，而是多重條件交互影響的結果，其中「壓力型掉髮」尤為常見。當長期處於焦慮、精神緊繃或睡眠不足狀態時，毛囊容易提早進入休止期，導致掉髮量增加。



王正坤醫師進一步分析常見高風險族群，包括：長期高壓族群、銀髮族因毛囊老化、頻繁染燙者因化學傷害、產後女性因荷爾蒙劇變、飲食不均衡者（如蛋白質或鐵質不足），以及頭皮敏感或慢性發炎族群，這些都可能讓毛囊環境惡化，提高掉髮風險。

在改善方式上，王正坤醫師強調，除了經醫師評估後使用口服或外用藥物，「壓力管理」更是不可忽略的核心關鍵。他直言，心理狀態會透過神經與內分泌系統影響毛囊生長週期，若長期忽視壓力，恐讓掉髮問題惡性循環。因此維持規律作息、適度運動與放鬆，是養髮的基本功。

至於日常保養，王正坤醫師建議可透過簡單的頭皮按摩促進血液循環。使用指腹輕柔按壓頭皮，有助於提升局部供血，讓毛囊獲得更多氧氣與養分，同時也能改善頭皮環境。他也提醒，按摩時切勿使用指甲，以免刮傷頭皮造成反效果。

此外，王正坤醫師提到近年歐美流行於頭皮注射肉毒桿菌素，透過放鬆頭皮肌肉、降低張力與發炎反應，進一步改善血液循環，可作為輔助治療選項之一，但仍需由專業醫師評估。



王正坤醫師擁有企管博士學位與皮膚科專科背景，長年投入美容醫學領域教學與臨床實務。他提醒，若出現持續性大量掉髮，例如每日掉髮超過150根，或伴隨頭皮異常狀況，應儘早就醫檢查，找出真正原因，才能有效對症處理。

隨著生活型態轉變，掉髮問題日益年輕化，王正坤醫師也呼籲民眾建立正確觀念，從壓力調適、均衡飲食與良好生活習慣做起，才是守住髮量、維持健康的長遠之道。