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大陸 大陸焦點 特派現場

常山及四姑娘山通過聯合國教科文組織審議　陸新增兩座世界地質公園

▲常山世界地質公園「金釘子」地層剖面。（圖／翻攝極目新聞）

▲常山世界地質公園「金釘子」地層剖面。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

聯合國教科文組織昨（15）日審議通過大陸浙江常山與四川四姑娘山入列世界地質公園，最新兩處獲認證後，使大陸被列入世界地質公園的總數增至51處。常山擁有大陸首枚「金釘子」古生物化石，四姑娘山則是以冰川地貌和高山群峰著名，在保存古地質和生物演化研究具有豐富價值。

《極目新聞》報導，昨天（15日），在法國巴黎召開的聯合國教科文組織執行局第224屆會議上，我國浙江常山和四川四姑娘山順利通過會議審議，正式成為世界地質公園。至此，我國世界地質公園增至51處。

▲高溫,重慶,四川四姑娘山。（圖／CFP）

▲四川四姑娘山。（圖／CFP）

常山世界地質公園位於浙江衢州市常山縣，保存新元古代至新生代的連續地層，被指為亞洲東部近10億年地質演化中地層序列最完整地區之一，並擁有大陸首枚「金釘子」及筆石、三葉蟲、牙形類等古生物化石。

常山地質公園管理中心副主任秦海浪表示，「金釘子」為全球年代地層單位界線層型剖面與點位（GSSP）的俗稱，是地質年代的重要標尺，1997年發現的常山黃泥塘剖面成為大陸首個「金釘子」，為奧陶紀達瑞威爾階的全球標準。

此外，常山地區具備「幼年期生物礁喀斯特」地貌，為遠古造礁生物形成礁體後經地殼抬升與岩溶作用形成的特殊景觀，保留礁體早期發育特徵，被視為研究礁體演化的重要樣本；當地亦結合地質條件發展胡柚、香柚及油茶等產業。

另一處通過審議的四姑娘山世界地質公園位於四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣，由大姑娘山、二姑娘山、三姑娘山與幺妹峰組成，地處青藏高原與四川盆地過渡地帶。

四川四姑娘山景區管理局規劃建設處工作人員何燕敏表示，該區以松潘—甘孜造山帶構造、濁積岩建造、高山群峰與冰川地貌為主要特色，記錄古特提斯洋演化至青藏高原東緣隆起的過程。

四姑娘山同時為全球生物多樣性熱點地區，擁有超過2000種高等植物及300餘種脊椎動物，包括大熊貓、雪豹等物種，並保存嘉絨藏族文化，具備生態與人文價值。

大陸國家林草局自然保護地管理司司長袁繼明表示，全球目前共有241處世界地質公園，分佈於51個國家，該審議制度源於2015年聯合國教科文組織通過《國際地球科學與地質公園計畫章程》，旨在推動地質遺產保護與永續利用。

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