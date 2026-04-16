京都男童直到這天還活著！狠父「移動多處棄屍」　警記者會曝新進度

▲安達結希與園部小學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤後被發現陳屍山林。對此，京都府警方深夜以棄屍罪嫌逮捕37歲繼父安達優季，今（16）日上午緊急召開記者會，並成立搜查本部全面追查。警方指出，男童在3月23日早晨前仍有生命跡象，研判遺體遭多次轉移、棄置多處地點，死因仍未查明，案情仍待釐清。

警方說明，安達優季涉嫌於3月23日清晨至4月13日下午之間，將安達結希遺體搬運並棄置在京都府南丹市園部町山林和市區其他地點。對此，繼父安達優季接受任意偵訊後，於16日凌晨0時30分左右遭到正式逮捕。面對警方調查，他坦承犯行，供稱「是我做的事情沒有錯」。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，京都府警察本部16日上午10時（台灣時間上午9時）在南丹警察署召開記者會，宣布成立由37人組成的搜查本部調查此案。搜查一課課長井上正己表示，「將不排除任何事件或事故的可能性，全力釐清全貌」，並對死者表達哀悼。警方同時透露，正透過監視器影像等相關證據鎖定嫌犯。

警方指出，男童安達結希至少在3月23日早上仍被確認存活，與繼父先前聲稱「當天上午8時開車載送他到小學上課」的說法部分吻合；不過，警方對於是否確實送達校園仍未正面證實，僅表示「恐影響偵查，不便說明」。至於繼父是否涉及殺害行為，警方也強調仍在調查階段。

警方在記者會中指出，「遺體在相當一段期間內被移動至數個地點」，包括最終被發現的山林，以及南丹市區內其他地點，顯示棄屍行為並非一次完成，而是經過多次轉移。

▲安達結希的遺體於13日下午，在京都府南丹市某山林與農田之間被發現，地點位在園部小學西南方約2公里。（圖／達志影像／美聯社）

安達結希於3月23日失蹤後，警方持續搜索；3月29日在距離小學約3公里的山路由其他親屬（非繼父）發現其書包；4月12日發現其鞋子；直到4月13日下午，才在距離學校西南方約2公里處的山林中發現其遺體，呈仰臥狀，且雖有穿襪子、卻沒穿鞋子。經司法解剖後證實其身分，死因仍屬不詳，推定死亡時間為3月底。

另外，《產經新聞》最新指出，警方強調繼父坦承參與棄屍的同時，對於「是否有共犯參與」之提問，則表示初步研判「沒有共犯」，傾向單獨犯案，但仍保留調查空間。根據日媒《共同社》，警方在記者會上表示，關於失蹤後身亡的男童安達結希，先前警局未曾接獲其受父親虐待、施暴等相關報案。

根據日媒《京都新聞》，警方預計16日下午將安達優季由南丹警察署移送京都地方檢察廳，後續將釐清死亡經過、動機及是否涉及更嚴重罪責。針對犯案動機，警方則表示，「調查過程出現了障礙，目前不便回覆，未來將全面進行調查。」