快訊／代簽名95次「助鮑魚大亨潛逃」！副所長4罪起訴求刑8年

▲信義分局福德街派出所前副所長李俊良涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。檢調查出前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，另認鍾文智的大帳房葉仲清涉嫌行賄，2人雙雙遭收押。今(16日)北檢偵結，將李俊良、葉仲清起訴，其中李涉嫌圖利、財產來源不明、洩密、偽造文書等罪，遭檢方求刑8年。

有「鮑魚大亨」之稱的鍾文智，因炒作存託憑證（TDR）不法獲利高達4億7千萬元，遭法院判處有期徒刑30年5月定讞。檢調指出，鍾文智於2021年至2023年間，因涉炒股案遭裁定交保，並限制出境、出海，同時須定期向派出所報到。然而鍾文智疑多次未親自到所，警方系統卻仍顯示簽到正常，與事實明顯不符。

檢調追查認為，福德街派出所前後任副所長涉嫌利用職務之便，協助製作不實簽到紀錄，形同將法院防逃機制「代辦化」。其中，前副所長李俊良疑提供「免到所簽到」的便利服務，且李俊良的帳戶還出現不明金流，與其公務員身份、合法收入資金明顯不符；此外，鍾文智的大帳房葉仲清遭檢調查出，疑似涉嫌協助鍾文智處理金流並涉行賄警員，2人訊後雙雙遭收押。

北檢今(16日)偵結，認為李俊良涉嫌於108年11月至113年2月，協助鍾文智代簽名合計95次，替鍾省下時間、及油資113.584元，創造不公平之違法狀態利益，使應報到之被告取得無庸詳實報到之便利，涉嫌圖利，另李於111 年至113 年間，增加260 萬4000 元不明財產，因此將其依圖利、財產來源不明、洩密、偽造文書等罪起訴，求刑8年；而葉仲清則依個資法起訴。

▼「鮑魚大亨」鍾文智的大帳房葉仲清。（圖／攝影中心）