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國道跟車貼緊緊最少罰3000　警教「一黑一白10公尺」判斷安全距離

▲▼ 國道跟車太近至少罰3000！警曝「一黑一白」目測法 。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局﻿）

▲國道未保持安全距離違規。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局﻿）

記者劉人豪／台北報導

依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限、未保持安全距離，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。國道公路警察提醒，善用國道地上標線一黑一白10公尺，小車車速除以2公尺，大車車速減20，即可判斷與前車的安全距離。

國道公路警察於臉書分享案例指出，一台聯結車時速84公里離前方小客車10公尺，未保持行車安全距離違規，並說這樣貼緊緊完全沒有安全駕駛的觀念，前方如果有狀況直接就撞上去。至於如何保持安全距離算法很簡單，小車車速除以2(公尺)大車車速減20，地上標線一黑一白10公尺。

分析大型車常見違規，許多駕駛與前方車輛跟車太近，長途行駛時也常發生分心駕駛，如喝水、撿拾車內物品、看手機等，沒有注意車輛前方路況有變化，等到要閃避時已經來不及，往往釀成嚴重追撞事故。國道警察利用高架橋制高點、行進間錄影採證，逕行舉發未保持安全距離、任意變換車道違規、使用手機或其他電子產品等違規

另外民眾也可錄影採證任意變換車道、惡意逼車等違規行為，於國道公路警察局網站上傳檢舉。提醒民眾，行車前應檢查行車視野輔助系統，行駛高速公路時切勿分心，應隨時注意車前狀態及大型車視覺死角，保持適當安全距離與間隔；若途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近下匝道駛離國道，並稍作休息後再繼續行駛。

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