戲曲學院37名學生食物中毒　校方道歉：全面清消、暫停供餐

▲台灣戲曲學院傳出學生食物中毒，校方表示，37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適。（圖／翻攝googlemaps）

記者許敏溶／台北報導

台灣戲曲學院昨傳出學生疑似食品中毒事件，校方今（16日）公開致歉，表示有37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀，第一時間將學生送醫並通知家長，也完成校安通報，學校餐廳前已暫停，並展開全面性環境清消作業，在完成相關消毒及安全檢視前將暫停供餐，改由學校統一訂購符合食品安全標準外部餐食。

近期負面消息頻傳的台灣戲曲學院，昨天傳出學生疑似食品中毒事件。校方今天公開為此事致歉，並表示在第一時間啟動校園緊急應變機制。校方指出，目前學校內湖校區高職以下住宿學生人數376人，截至昨天下午18時，37人因出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀送醫。校方接獲訊息後，第一時間協助學生送醫，並通知家長接回就醫，或由校方進行隔離安置，同時持續密切追蹤學生的後續健康恢復情形。

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台灣戲曲學院指出，已經根據依循食物中毒事件處理標準作業程序，第一時間向教育部完成校安通報，並同步通報轄區台北市衛生主管機關。校方在昨天下午主動配合台北市衛生局內湖區健康中心到校進行後續調查與採檢。確切事件成因待衛生單位進一步檢驗確認，現階段不作任何推測，但凡涉及學生健康安全，必定以最嚴謹、最負責任的態度面對。

為確保校園食品安全，台灣戲曲學院表示，學校餐廳目前已暫時停止運作，並立即展開全面性的環境清消作業。在完成相關消毒及安全檢視前將暫停供餐；停供期間，學生餐點將改由學校統一訂購符合食品安全標準之外部餐食，維持學生正常用餐需求並降低潛在風險。

台灣戲曲學院指出，校方已強化衛生管理與衛教宣導，包括著手強化校內衛生管理與各項食安措施，並持續進行學生健康追蹤。同時，全面加強校內衛教宣導，提醒學生落實用餐前後洗手與個人自主衛生管理，將持續全力配合衛生機關的調查作業，未來將依據檢驗與調查結果，全面檢視並改善相關供餐與管理機制。若有最新確認資訊，將適時主動向外界說明。

▲▼台灣戲曲學院37名學生食物中毒，校方道歉並進行全面清消。（圖／台灣戲曲學院提供）