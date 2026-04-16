「丹丹漢堡」再收一家！文慈店營業至4／30　在地人驚：生意很好

▲丹丹漢堡左營文慈店。（圖／取自Google地圖）



記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖速食店「丹丹漢堡」再傳歇業消息，繼港和店、大社店近一年多陸續結束營業後，左營文慈店也公告將營業到2026年4月30日。消息曝光後，立刻引發不少在地民眾與老顧客討論，許多人直呼錯愕，也有人感嘆，陪伴高雄人成長的速食店又少了一間。

文慈店營業至4月底



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「丹丹漢堡」文慈店在臉書發文，向一路以來支持的顧客、鄰居與朋友表達感謝，並宣布門市將營業至2026年4月30日。店家表示，未來仍盼民眾持續支持鄰近的華夏店、鼎中店與登發店，最後還以「我們後會有期」向大家道別。至於為何結束營業，丹丹漢堡並未進一步說明。

▲文慈店將結束營業。（圖／翻攝自丹丹漢堡文慈店FB）



消息曝光，留言區湧入大量不捨聲音，「蛤！生意不錯呀～希望後續有人來接手」、「我上班路線必買的優良店家，竟然要結束營業」、「人家是生意不好在收，你是生意太好也要收，果然任性～喜歡」、「什麼！過年回家必去耶！」「那以後要去哪裡買呀」。

據了解，這一年多「丹丹漢堡」陸續收掉港和店以及大社店，如今文慈店也將要歇業。目前在高雄市內仍有23家門市，其中又以三民區4家最多，鳳山區則有3家。