彰化稻田旁驚見「廢棄物山」恐怖空拍畫面曝　檢警搜索逮19人

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化日前驚爆不法業者非法堆置廢棄物，檢警環聯手出擊，分兩波大規模搜索，一舉查獲4家領有清除許可卻違規堆置的環保業者，現場廢棄物堆積如山，總量高達數千立方公尺，對環境構成潛在重大污染風險。專案人員發動偵查後，檢方認定情節重大聲請羈押2人，並查扣至少20輛犯案車輛與重型機具。

▲彰化4間環保業者遭爆非法堆置、貯存廢棄物數千立方公尺。（圖／彰化地檢署提供，下同）

為防堵非法棄置廢棄物危害國土安全，相關單位針對轄內不法業者展開專案查緝。彰化縣環保局日前接獲民眾檢舉，指有業者在縣內違法堆置廢棄物，經通報後，隨即啟動檢警環調平台，由檢方統籌指揮，整合警方、調查局及環保單位成立專案小組，深入追查不法行為。

專案小組經長期蒐證，於4月1日及4月7日發動兩波搜索行動，動員共83人次，兵分多路前往彰化市、大村鄉及福興鄉等地，共搜索14處地點。行動中查出4家清除業者，雖持有乙級廢棄物清除許可，卻未依法申請設置貯存場或轉運站，涉嫌將清運廢棄物違規堆置於廠區內。

經查，4家公司非法堆置廢棄物數量驚人，其中一間高達約2000立方公尺，其餘也分別累積上千或數百立方公尺不等，已涉違反《廢棄物清理法》，不僅破壞環境，更對周邊居民健康造成潛在威脅。

檢察官認為涉案人等犯罪情節重大，已依《廢棄物清理法》第46條相關規定，向法院聲請羈押2人，其中1人獲准羈押，其餘被告中有15人交保、2人限制住居。同時查扣曳引車5輛、大貨車7輛、小貨車2輛、壓縮車4輛，以及挖土機、推土機等多項機具，作為犯罪證物。

檢方強調，非法堆置及貯存廢棄物不僅破壞環境，也危及民眾健康，未來將持續跨機關合作強力查緝，遏止不法。同時呼籲業者務必依法處理廢棄物，切勿心存僥倖；民眾若發現可疑情事，也可主動通報，共同守護生活環境。