「職位開缺老闆娘」　小王親吻人妻1次賠15萬元

記者黃翊婷／綜合報導

北部男子阿強（化名）被指控與人妻小美（化名）發生婚外情，他不僅傳訊息聲稱「職位的部分目前欠缺的是：老闆娘」，還贈送情人節禮物、畫有愛心的紅包。雖然阿強坦承曾與小美接吻、同住旅館，但他自認沒有侵害到人夫的配偶權。法官日前審理之後，仍判阿強應賠償人夫15萬元較為適當。

▲阿強承認曾與小美接吻，但辯稱兩人只是短暫互動，沒有長期交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他在2025年2月間發現妻子小美有在使用交友軟體，還在平板電腦內發現妻子與阿強互傳曖昧訊息、位於旅館的定位等證據，震驚之下決定攤牌，妻子也承認與阿強存在不正當的男女朋友關係，進而導致他的婚姻破碎，所以他決定向阿強提告求償60萬元。

阿強則辯稱，他和小美見過面，也有在公共場所接吻、一起進出旅館，但兩人沒有發生任何性行為，也不是長期交往關係，僅屬於短暫、偶發的不當互動而已，應當沒有達到實質侵害人夫配偶權的程度。

不過，法官表示，在相關對話證據中，阿強傳送訊息給小美，內容包含「職位的部分目前欠缺的是：老闆娘」、「因為妳覺得有小小的罪惡感，所以想向妳老公尋求告誡」等等，還贈送小美情人節禮物、畫有愛心的紅包，可見他是在明知女方已婚的情況下，仍發展出不正當男女朋友親密關係，確實侵害到人夫的權益。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，考量到雙方的身分、社會地位、智識水準、經濟狀況等因素，於是判他應賠償人夫15萬元較為適當。全案仍可上訴。