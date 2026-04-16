不只造車！五角大廈傳找通用、福特「改造武器」　重啟民主兵工廠

▲ 美國五角大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部傳出正積極與汽車製造商與業界接洽，尋求將民間產能納入武器生產體系。五角大廈高層官員已和通用汽車（GM）、福特（Ford）等企業高管展開初步接觸，討論是否能讓這些製造商迅速轉型、投入國防生產，有如二戰期間底特律汽車業化身「民主兵工廠」，製造轟炸機與飛機引擎等。

《華爾街日報》15日披露，相關會談早在美伊戰爭爆發前便已啟動，範圍廣泛且仍在初步階段。國防官員透露，美國民間製造商可能需要支援傳統國防承包商，並詢問這些企業是否能迅速切換至國防相關生產工作。

洽談名單曝光 奇異航太、豪士科也在列

《華爾街日報》補充，除通用與福特外，航太巨頭奇異航太（GE Aerospace）及車輛與機械製造商豪士科（Oshkosh）也在洽談名單上。

通用、福特、奇異航太與豪士科尚未回應《路透》置評請求。五角大廈一名官員則聲明表示，國防部「致力於善用所有可能的商業解決方案與技術，迅速擴大國防工業基礎，以確保美國戰士保持決定性優勢。」

多場戰事消耗庫存 美軍備缺口持續擴大

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭，加上以色列在加薩的軍事行動，美國已動用數十億美元武器庫存，包括砲兵系統、彈藥及反坦克飛彈等，近期美軍對伊朗的打擊行動更進一步消耗戰備物資。

美國總統川普今年3月曾親自會見7家國防承包商高管，當時五角大廈正努力補充軍備庫存。川普本月也提出規模龐大的增軍計畫，擬將國防預算大幅提升5000億美元，使總額達到1.5兆美元。