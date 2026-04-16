京都男童棄屍案「24天時間軸一次看」　遺體疑遭多次轉移

▲4月14日，京都府警方發現男童遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童失蹤死亡案偵破，繼父安達優季落網後已經坦承棄屍。警方初步掌握案件大致輪廓，並懷疑遺體曾在多個地點之間轉移，宣布成立專案搜查本部，持續釐清案情細節。

▼安達結希失蹤至繼父落網，案件24天時間軸。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



3月23日上午8時左右，安達優季自稱開車將繼子安達結希送至小學內停車場，並且親眼看著孩子下車。但校方確認男童當日不曾到校，學校內外監視器均未拍到其蹤跡，也沒有任何目擊證詞或搭乘大眾運輸的紀錄。

3月29日，親屬在距小學約3公里的隘口路段發現結希的黃色書包，但消防隊先前也曾搜索同區域卻毫無所獲，書包出現的時機與地點引發疑問。

4月12日，警方又在距小學約6公里、與書包發現地點相隔5公里的山中尋獲結希的鞋子。不過，警方4天前也曾在該現場周邊實施封鎖搜查，當時並無發現。

4月13日，一名男童被發現陳屍在小學西南方約2公里的山林中，遺體呈仰躺狀態，既未遭掩埋，也沒有被落葉覆蓋。解剖結果確認死者正是結希，研判死亡時間約在失蹤的3月下旬，但死因不明。

4月15日，警方依涉嫌棄屍嫌疑對男童住處進行搜索，並且偵訊多名親屬。當晚，警方對男童繼父申請了棄屍嫌疑的逮捕令。

16日凌晨0時30分，37歲繼父安達優季因涉嫌遺棄屍體罪落網，隨後坦承「是我做的沒錯」。



▼安達結希就讀南丹市立園部國小5年級。（圖／達志影像／美聯社）



警方在記者會上宣布，安達優季涉嫌於3月23日至4月13日期間，將11歲繼子安達結希的遺體棄置於園部町的山林等地，並且已經承認犯行。

警方推測，「遺體在相當長的一段時間內，曾被移動至數個地點」，已在南丹警察署設立由刑事部長掛帥、共37人組成的專案搜查本部，全面追查案件全貌。

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