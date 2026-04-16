川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

▲美國參議院以47票同意、52票反對，未能通過限制川普軍事行動權力的決議案。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國參議院周三發起表決，內容是限制總統川普對伊軍事行動的權力，但最終47票同意、52票反對，未能通過。這已經是參議院第四度嘗試無果，凸顯美國與以色列對伊朗發動空襲6周後，共和黨內仍持續支持同黨總統對伊的戰爭政策。

根據路透社報導，這一項決議案由民主黨主導，旨在要求川普在國會授權前不得繼續作戰。這是戰爭爆發以來，民主黨第四度迫使參議院就戰爭權力措施進行表決；前幾次都在共和黨的反對下失敗，且除了肯塔基州的蘭德．保羅（Rand Paul）之外，所有參議院共和黨人都投反對票。

共和黨僅保羅倒戈 民主黨也有1人投反對票

在這次表決中，帶有自由意志主義傾向、經常主張反對過度軍事開支並倡議嚴格解讀憲法的保羅，是唯一投票支持該決議的共和黨人。民主黨方面唯一投下反對票的是賓州參議員約翰．費特曼（John Fetterman）。西維吉尼亞州共和黨參議員吉姆．賈斯提斯（Jim Justice）則未投票。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

雖然美國憲法規定宣布戰爭的是國會、而非總統，但兩黨總統長期以來都主張，若是短期行動，或國家面臨迫切威脅，該限制並不適用。

民調顯示戰爭不受歡迎 民主黨誓言持續提案

不過，民調顯示，這場戰爭整體而言並不受歡迎，但不同黨派之間看法分歧。根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）於3月31日公布的民調顯示，60％美國人反對美軍對伊朗發動攻擊；共和黨人中有74％支持此一行動，相較之下，民主黨人僅7％支持。

為此，民主黨表示，他們希望國會重新掌握憲法賦予的宣戰權，並把美國從可能演變成長期衝突的處境中拉回來，因此誓言將繼續提出戰爭權力決議，直到衝突結束，或國會授權繼續作戰為止。