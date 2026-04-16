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川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

▲美國參議院以47票同意、52票反對，未能通過限制川普軍事行動權力的決議案。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國參議院周三發起表決，內容是限制總統川普對伊軍事行動的權力，但最終47票同意、52票反對，未能通過。這已經是參議院第四度嘗試無果，凸顯美國與以色列對伊朗發動空襲6周後，共和黨內仍持續支持同黨總統對伊的戰爭政策。

根據路透社報導，這一項決議案由民主黨主導，旨在要求川普在國會授權前不得繼續作戰。這是戰爭爆發以來，民主黨第四度迫使參議院就戰爭權力措施進行表決；前幾次都在共和黨的反對下失敗，且除了肯塔基州的蘭德．保羅（Rand Paul）之外，所有參議院共和黨人都投反對票。

共和黨僅保羅倒戈　民主黨也有1人投反對票

在這次表決中，帶有自由意志主義傾向、經常主張反對過度軍事開支並倡議嚴格解讀憲法的保羅，是唯一投票支持該決議的共和黨人。民主黨方面唯一投下反對票的是賓州參議員約翰．費特曼（John Fetterman）。西維吉尼亞州共和黨參議員吉姆．賈斯提斯（Jim Justice）則未投票。

▲▼美國總統川普於美東時間1日晚間在白宮十字廳針對伊朗戰爭發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

雖然美國憲法規定宣布戰爭的是國會、而非總統，但兩黨總統長期以來都主張，若是短期行動，或國家面臨迫切威脅，該限制並不適用。

民調顯示戰爭不受歡迎　民主黨誓言持續提案

不過，民調顯示，這場戰爭整體而言並不受歡迎，但不同黨派之間看法分歧。根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）於3月31日公布的民調顯示，60％美國人反對美軍對伊朗發動攻擊；共和黨人中有74％支持此一行動，相較之下，民主黨人僅7％支持。

為此，民主黨表示，他們希望國會重新掌握憲法賦予的宣戰權，並把美國從可能演變成長期衝突的處境中拉回來，因此誓言將繼續提出戰爭權力決議，直到衝突結束，或國會授權繼續作戰為止。

 
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