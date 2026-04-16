　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本遊客來台被迷倒！餘額不足也能搭公車　狂讚： 台灣人的溫柔

台灣公車擁有「代墊」機制，交通卡餘額不足也能搭，讓日本遊客感到非常貼心。（翻攝自@matcha_popipa X）

▲台灣公車擁有「代墊」機制，交通卡餘額不足也能搭，讓日本遊客感到非常貼心。（翻攝自@matcha_popipa X）

圖文／鏡週刊

上週末，日本樂團《BanG Dream!》在台北熱情開唱，不僅點燃了樂迷熱血，更吸引了大批日本及海外粉絲跨海朝聖。這群海外歌迷在追星之餘也深入台灣街頭感受在地生活，其中1位名為「まっちゃあいす」的日本網友在搭乘台北公車時，驚訝地發現台灣公車竟擁有「代墊」機制，即使卡片餘額不足仍能順利完成旅程，這份充滿彈性的體貼讓他深受感動，隨即在社群平台X分享這份「台式溫柔」，意外引發全球網友熱烈迴響。

該名網友貼出的照片顯示，公車刷卡機上出現了負3元的餘額，這種「先搭車、後補款」的代墊制度，對習慣了日本嚴謹收費規範的旅客來說，無疑是一種文化衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多日本網友紛紛留言感嘆，在日本若餘額不足，往往會被擋在閘門外或面臨尷尬的補票程序，有人甚至開玩笑說，慶幸台灣沒有學習作風嚴苛的「JR企鵝」機制。這份大方設計被網友美譽為建立在「人文關懷」與「國民善良」之上的科技體現。

除了感佩台灣人慷慨，外國遊客也對這種為了避免下車延誤而設計的合理性讚不絕口。在各國網友討論不同收費方案的過程中，不少台灣民眾也現身說法，細心解釋悠遊卡或一卡通其實有著約60元左右的代墊上限，背後是對乘客「安全返家」的保障。

更有熱心網友提醒觀光客，若在街頭迷失或急需儲值，只要走進遍布大街小巷的便利商店就能獲得協助，這種無處不在的支援體系，讓外國旅客在異鄉也能感受到賓至如歸的安全感。

有趣的是，這場討論也帶出了另一種台灣特色，「まっちゃあいす」分享，雖然公車計費機制充滿母性光輝，但司機大哥快狠準的駕駛風格卻如同「15元的遊樂設施」，這種極速節奏與體貼機制的反差感，反而構成了一種鮮活的台灣印象。


更多鏡週刊報導
徐巧芯大姑律師棄保潛逃中國　爸護航「兒節儉只是愛錢」：受壞人引誘誤觸法網
不是詐騙！他只花1頓「巴黎晚餐錢」　幸運抱回價值3千萬「畢卡索名畫」
啦啦女神當眾遭辱罵「痛哭躲進廁所」　宣布工作全停擺！IG告別粉絲

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
波特王輸了！判賠284萬
快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲
台積電賺爛！毛利率66%法人驚艷「神山太神」
台籍船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤
快訊／台積電Q1暴賺！　EPS破紀錄
快訊／台股創史上最高收盤！
快訊／台新證下單大亂　錯帳9000筆「全吃下」
鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

媽抱腦麻兒跪求賜福「鑾轎溫柔碰小手」突停轎5分鐘！轎班看哭了

嘉義縣朴子市便當店餐點赫見蟑螂　衛生局稽查揪多項缺失

日本遊客來台被迷倒！餘額不足也能搭公車　狂讚： 台灣人的溫柔

淡江大橋周末舉辦路跑、單車活動　公路局：限報名者進入

高雄毒春捲害173人！闆娘賠償進度曝　議員：曾有店家賣房來賠

淡江大橋未通車遭擅闖拍片　公路局警告：違規將驅離報警

別再委屈擠進不屬於你的圈子！國外瘋傳「椅子理論」：真心朋友會主動為你留位置

長庚幼兒園成幸福職場、友善托育典範　賴總統參訪力讚

陸致函全面恢復直航　民航局：我方已接獲訊息「有餘裕可增班」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

媽抱腦麻兒跪求賜福「鑾轎溫柔碰小手」突停轎5分鐘！轎班看哭了

嘉義縣朴子市便當店餐點赫見蟑螂　衛生局稽查揪多項缺失

日本遊客來台被迷倒！餘額不足也能搭公車　狂讚： 台灣人的溫柔

淡江大橋周末舉辦路跑、單車活動　公路局：限報名者進入

高雄毒春捲害173人！闆娘賠償進度曝　議員：曾有店家賣房來賠

淡江大橋未通車遭擅闖拍片　公路局警告：違規將驅離報警

別再委屈擠進不屬於你的圈子！國外瘋傳「椅子理論」：真心朋友會主動為你留位置

長庚幼兒園成幸福職場、友善托育典範　賴總統參訪力讚

陸致函全面恢復直航　民航局：我方已接獲訊息「有餘裕可增班」

鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯：彼此存在提升水準

鄭麗文訪中申請國庫補助稱推廣民主　綠委們炸鍋要韓國瑜負責

招募量兩年跌兩成　LinkedIn：AI尚未影響就業市場　

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

金門議員邀府會赴廈門考察新四通　副縣長：須中央核准盼深化交流

FedEx攜手大江生醫導入精準物流　進口效率顯著提升約30%

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

【廣編】不用上山也能喝到高山茶？！　純喫茶金萱青茶直接把高山帶進大稻埕

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

【獅子也會暈碳嗎】吃完肉肉超chill翻肚　把腳饋在牆上慢慢滑

生活熱門新聞

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性「貪嗔癡」

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

門口被香燈腳「堆滿垃圾」住戶怒了！網紅幫善後

快訊／「剴剴案」社工遭判2年　兒福聯盟：遺憾由第一線承擔全責

更多熱門

相關新聞

曾沛慈「表情包」越南爆紅！網笑：進軍國際第一站

曾沛慈「表情包」越南爆紅！網笑：進軍國際第一站

有一種紅，叫「紅得莫名其妙」。曾沛慈在《乘風2026》憑藉《終極系列》的回憶殺、穩定唱功與個人魅力吸粉無數，卻又意外在越南、泰國等東南亞社群「出圈」。原因不是歌聲，而是一段她的「表情包」。她在後台觀看其他姐姐表演時的反應，以病毒式速度在TikTok瘋傳，甚至被越南網友封為「表情管理大師」。

台灣戲曲學院住校生晚餐後上吐下瀉

台灣戲曲學院住校生晚餐後上吐下瀉

遭侯怡君告誹謗判3個月　張金鳳隔海怒喊「真理何在」

遭侯怡君告誹謗判3個月　張金鳳隔海怒喊「真理何在」

寵粉？日女偶像見面會推「聞原味腋下」

寵粉？日女偶像見面會推「聞原味腋下」

冰島航空徵「最爛攝影師」　2週湧5萬人報名

冰島航空徵「最爛攝影師」　2週湧5萬人報名

關鍵字：

まっちゃあいす公車代墊鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面