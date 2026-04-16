日本遊客來台被迷倒！餘額不足也能搭公車　狂讚： 台灣人的溫柔

▲台灣公車擁有「代墊」機制，交通卡餘額不足也能搭，讓日本遊客感到非常貼心。（翻攝自@matcha_popipa X）

圖文／鏡週刊

上週末，日本樂團《BanG Dream!》在台北熱情開唱，不僅點燃了樂迷熱血，更吸引了大批日本及海外粉絲跨海朝聖。這群海外歌迷在追星之餘也深入台灣街頭感受在地生活，其中1位名為「まっちゃあいす」的日本網友在搭乘台北公車時，驚訝地發現台灣公車竟擁有「代墊」機制，即使卡片餘額不足仍能順利完成旅程，這份充滿彈性的體貼讓他深受感動，隨即在社群平台X分享這份「台式溫柔」，意外引發全球網友熱烈迴響。

該名網友貼出的照片顯示，公車刷卡機上出現了負3元的餘額，這種「先搭車、後補款」的代墊制度，對習慣了日本嚴謹收費規範的旅客來說，無疑是一種文化衝擊。

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許多日本網友紛紛留言感嘆，在日本若餘額不足，往往會被擋在閘門外或面臨尷尬的補票程序，有人甚至開玩笑說，慶幸台灣沒有學習作風嚴苛的「JR企鵝」機制。這份大方設計被網友美譽為建立在「人文關懷」與「國民善良」之上的科技體現。

除了感佩台灣人慷慨，外國遊客也對這種為了避免下車延誤而設計的合理性讚不絕口。在各國網友討論不同收費方案的過程中，不少台灣民眾也現身說法，細心解釋悠遊卡或一卡通其實有著約60元左右的代墊上限，背後是對乘客「安全返家」的保障。

更有熱心網友提醒觀光客，若在街頭迷失或急需儲值，只要走進遍布大街小巷的便利商店就能獲得協助，這種無處不在的支援體系，讓外國旅客在異鄉也能感受到賓至如歸的安全感。

有趣的是，這場討論也帶出了另一種台灣特色，「まっちゃあいす」分享，雖然公車計費機制充滿母性光輝，但司機大哥快狠準的駕駛風格卻如同「15元的遊樂設施」，這種極速節奏與體貼機制的反差感，反而構成了一種鮮活的台灣印象。



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