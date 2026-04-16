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馬斯克發文「感謝台積電」意外鬧烏龍　宣布AI5投片股價漲8%

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，公司旗下的AI5晶片已正式完成投片，帶動特斯拉股價在周三收盤大漲近8%。馬斯克也特別在社群平台發文，感謝台積電與三星等代工夥伴的全力支援，不過他的發文也意外鬧出烏龍。

馬斯克於旗下社群平台X貼文祝賀「特斯拉」AI晶片團隊，強調AI5順利進入生產前哨站，且後續的AI6與Dojo3等高效能晶片也正在同步開發中。他更預言，這款晶片未來將成為全球產量最高的AI晶片之一，展現對自家技術的高度自信。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電。（圖／路透社）

馬斯克標記烏龍引發熱議
不過馬斯克在發文感謝夥伴時卻意外搞錯對象，原本想標記台積電，卻誤標記為功率半導體廠「台半」的帳號。這起烏龍事件迅速引發網友討論，「台半」也展現幽默感，大方回應「人都會犯錯，OK的」，並澄清自家公司簡稱雖是TSC，但並非TSMC。

關鍵晶片邁向量產新里程
AI5與開發中的AI6晶片是「特斯拉」全自動駕駛（FSD）系統的大腦，未來更將延伸應用於人型機器人及超級電腦等領域。馬斯克的發言等同證實晶片已達成關鍵工程里程碑，顯示「特斯拉」正透過自研硬體強化在人工智慧領域的壟斷地位。

所謂投片是指晶片設計圖完成並送往代工廠準備試產的最終階段。這不僅代表研發端告一段落，更象徵「特斯拉」的自動駕駛硬體核心技術已突破瓶頸，距離大規模量產僅剩最後一哩路。

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