水星進白羊遇天王　命理專家點名4生肖「偏財運」大漲

▲虎、馬、狗、鼠4個生肖被點名有望迎來額外收入與財務突破機會。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

塔羅牌專家艾菲爾透露，隨著水星進入白羊座並與天王星形成和諧相位，宇宙能量轉趨活躍，此次星象組合象徵思維加速與突發機會增加，容易出現靈感轉化為實際收益的情況，未來20天將帶動部分生肖偏財運顯著提升。其中，虎、馬、狗、鼠4個生肖，被點名有望迎來額外收入與財務突破機會。

生肖虎

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對屬虎者而言，近期偏財運帶有競爭性，可能因臨時任務或專業表現獲得額外獎金，甚至開啟副業機會，關鍵在於迅速決策與行動，當額外的業績獎金或兼職紅利出現在面前時，應果斷接下，只要敢於在眾人猶豫時率先出手，豐厚的回報將會以超乎想像的速度落入口袋。

生肖馬

屬馬者與「舊人脈」關聯密切，過去的朋友或同事可能帶來投資或合作資訊，形成實質收益來源。這段期間不需要辛苦奔波，只需保持通訊設備的暢通，多留意來自遠方或資深人士的訊息，有助於掌握財務契機。即便是看似隨意的閒聊，背後都可能隱藏著精準商機，有助於掌握財務契機。

生肖狗

未來20天是「財務結構優化」的黃金期，過去習慣的穩健保守，在天王星的變革能量下，正迎來華麗轉身的契機，這段時間建議果斷轉換標的、或是將資金投入更有潛力的領域，將會帶來意想不到的溢價紅利。

生肖鼠

屬鼠者未來20天在溝通與表達方面表現突出，「口才」就是最強大的提款機，適合透過談判、提案或合作洽談，將創意轉化為實際收益。只要敢於在眾人面前發聲，那份因才華而生的偏財收入，將會隨著個人自信表達，轉化為實實在在的成就感與財富積累。

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