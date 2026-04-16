棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

▲安達結希。（圖／京都府警察）



記者張靖榕／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童死亡案出現重大進展，37歲繼父安達優季今（16）日凌晨因涉嫌遺棄屍體遭警方逮捕，並在偵訊中坦承犯行，供稱「是我做的沒錯」。安達優季並未說明男童確切死亡時間，警方推估，男童死亡時間應在3月下旬。

警方推估男童失蹤與死亡時間相近

警方指出，男童遺體於4月13日在距離就讀學校約2公里的山林中被發現，目前死因仍待釐清。不過警方推測，死亡時間與其失蹤時間相近，應為3月下旬，與案件發生初期時間高度重疊。

綜合日媒報導，就讀南丹市立園部小學的男童於3月23日失蹤。安達優季原先向警方表示，當天上午8時左右已將男童送至學校附近，但男童隨後失去蹤影。

警方與相關單位事後動員約1500人次展開搜索，過程中陸續尋獲男童上學使用的黃色背包與失蹤時穿著的運動鞋，而且分布於不同地點。最終於4月13日在山區尋獲遺體，相關物品與遺體位置相距甚遠，疑點重重。

MBS NEWS指出，安達優季涉嫌在3月23日上午至4月13日期間，將男童遺體運送並藏匿於南丹市園部町山區及市內其他地點。警方15日對其住處進行搜索並展開訊問，過程中安達承認棄屍行為，「是我最得沒錯」，隨後遭正式逮捕。

目前警方正持續釐清男童確切死因、犯案動機與詳細經過，全案仍在進一步偵辦中。