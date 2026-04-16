台中男睡覺被警叫醒嗆：告你告到死　結局衰到自己

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年7月間因酒醉趴在某商店的桌子上睡覺，店家報警處理，他被警員叫醒後竟怒嗆三字經、「告你去死」等話，結果反而害自己吃上官司。台中地院法官日前審理之後，依犯侮辱公務員罪，判處阿豪拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

▲阿豪被警員叫醒後，雙方起爭執，他揚言要對警員提告，結果卻是自己挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年7月間因酒醉在台中某商店外面的桌子上趴睡，由於已經影響營業，店家決定報警；警員獲報到場處理，竟遭阿豪當場辱罵三字經，以及「我就是罵你北七啦」、「告你去死」、「社會如果有你這種警察仔無三小路用啦」等話，經制止仍不罷休，顯然已經造成警員的人格及社會評價貶損。

阿豪起初矢口否認犯行，辯稱他只是躺在那裡睡覺，就被警員用警棍敲醒，雙方沒有什麼對話，「我只有說我要告他告到死」，然後就被壓制在地，他沒有還手。

但檢方認為，阿豪在警員到場盤查時出言辱罵，經一再制止仍未停止，又在警員要求出示證件時，持續辱罵不願配合，導致警員無從核對身分，不得不另外請求支援，可見阿豪的行為足以影響公務員執行公務，訊後依法將他起訴。

台中地院法官表示，阿豪恣意侮辱依法執行職務的警員，蔑視警員的執法尊嚴，影響社會秩序及國家公權力執行，行為確實不可取，考量到他犯後終能坦承犯行，也已經與警員達成調解，並承諾分期賠償損害，最終依犯侮辱公務員罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

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