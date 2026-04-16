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「有故事的睡墊」一路結緣萬人讚　香燈腳：太幸運！

▲白沙屯拱媽祖進香第4天LIVE。

記者陳俊宏／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖進香進入第四天，今天早上7時半來到雲林縣元長鄉，預計中午抵達北港朝天宮。一篇「有故事的睡墊」的文章，獲得超過1.5萬人按讚。

「有故事的睡墊」

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一名香燈腳在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」臉書社團表示，「在虎尾遇上了這對夫妻，感謝這對夫妻，在我還在擔心晚上找什麼地方休息時，就在我休息區旁，與他們夫妻結緣到發的睡墊，真是太幸運了，感恩，讓我不用擔心隨行休息睡的問題啦！」

▼媽祖今早7時半在雲林元長。（圖／翻攝白沙屯拱天宮YouTube）

（圖／翻攝白沙屯拱天宮YT）

香燈腳發睡墊還願

而發結緣睡墊的香燈腳也在文章底下留言，「謝謝你們喜歡，這睡墊的故事是3年多前，在我最無助的時候對媽祖許了願，如果能度過難關，之後3年會來發結緣品。」

原PO說，在媽祖慈悲保佑下，這3年他連續來還願，在參與過程中看到很多香燈腳，因沒有睡墊直接睡地板，很多還是年長者；所以他從去年開始增發睡墊，自己發不完也找朋友幫忙，希望能發到需要的人手上，這幾天還是會持續發放，也謝謝他這對夫妻朋友兩年的陪伴幫忙。

媽祖估今午到北港

對此，許多香燈腳留言，「感恩結緣睡墊，讓我今晚舒服躺睡」、「去年我有結緣到睡墊，我今年還是用得到，謝謝」、「感謝你們與我媽媽結緣，讓媽媽晚上可以好好休息了，謝謝你們。」

今年白沙屯媽祖進香報名人數高達46萬3588人，創下歷史新高。媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香，預計今午抵達雲林北港朝天宮，17日凌晨進火後北返，20日下午4時10分回宮，5月1日凌晨開爐。

▼白沙屯媽祖進香時間。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

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