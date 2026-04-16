川習會有「大交易」？　美前國安顧問：川普不願任內失去台灣

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰、張方瑀／綜合報導

川習會預計5月中旬在北京登場，美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日表示，他認為美中不會達成「大交易」，因為美國總統川普不願在任內失去台灣，除非中國主動提到或升級討論，否則台灣問題應不會是川習會的重點。

歐布萊恩：川普不會想成為失去台灣的總統

根據《聯合新聞網》報導，華府全球台灣研究中心（GTI）15日舉行「美台工作小組」成立大會，擔任小組主席的歐布萊恩直言，川普此行主要是貿易談判，或許會簽署貿易協議，但他不認為美中會取得重大突破或達成大交易，因為川普不會想成為首任失去台灣的美國總統，也不希望留下這種政治遺產。

川習會5月14、15日登場 傳安排閱兵與天壇行程

白宮已經證實，川習會時間落在5月14、15日，目前雙方正就這次會談內容及具體行程快速磋商。據悉，川普這次預計在北京停留36小時，除了雙邊會談與國宴外，中方更打算安排川普參觀天壇，並舉行一場軍事閱兵儀式，緩解美中先前的緊繃局勢。

回顧2017年川普訪中時，曾獲邀進入故宮紫禁城參觀，若此次天壇行程落實，將是他再度踏足北京歷史地標。對此，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普似乎非常渴望親自見證或參與閱兵，中方若出動人民解放軍展現強大軍容，勢必會令偏好大場面的川普留下深刻印象。

▲北京天壇。（圖／記者任以芳攝）

行程縮短反映期待降低 美方談判重點鎖定「3B」

有分析認為，川普此次訪中行程從原定的3天縮減為2天，反映出兩國對於「實質突破」的期望已明顯降低，僅求修補緊張關係。目前美方將談判重點鎖定在所謂的「3B」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）的採購，這對中方而言，將是相對容易達成的讓步。

美伊戰事仍是變數 學者估峰會延期機率逾五成

不過，儘管雙方正加速規劃，但國際局勢仍存在不穩定因子。由於美伊戰爭尚未平息，外界密切關注這是否會導致川習會二度延期。China Moon Strategies 顧問公司負責人穆恩（Jeff Moon）直言，5月中旬的峰會「延期機率超過五成」。