45年前走私「整箱軍火」成教父！　落網過程如無間道

▲許金德當年成箱走私軍火，數量驚人，烏茲衝鋒槍更成為黑道大哥的身分象徵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

45年前，台灣社會黑槍泛濫，當時被黑白兩道稱為「軍火教父」的許金德，靠著大把現金從國外購入1箱箱先進槍械、手榴彈來台而崛起，嚴重危及國內治安。

為了在道上揚名立威，許金德開始策劃狙殺仇敵老大，並開設賭場作為集資方式，廣邀各方人士參加賭局；而礙於許大殺四方的混名，沒人敢說不參加。

許的邀賭就是「半強迫輸錢」的意思，藉由點名財力雄厚的賭客參加賭局，讓對方帶著巨額賭資上桌，再靠著當莊家獲利，在來客「十賭九輸」之下，迅速積累資金，轉而投入槍械走私。

▲利用漁船走私槍械是許金德當年常用手法，讓警政高層相當頭痛。

當年國外1把不到新台幣3千元的土製手槍，走私來台後可賣到5萬多元，而1把3萬元的衝鋒槍，則可賣到50萬元以上，許利用菲律賓的無人島做為轉運站，靠著漁船走私一批又一批的軍火入台販賣，因此聲名大噪。

▲許金德釀成台灣黑槍泛濫、治安亮紅燈，讓時任總統的蔣經國（圖）相當生氣，下令追捕。

許金德後來把心思放在威力更強大的槍械上，引進當年以色列突擊隊使用的最新輕型烏茲衝鋒槍，這種槍能連續擊發60發子彈，當年黑市價喊到120萬元以上，以當時北市1間60坪房子要價5百萬元計算，4把烏茲衝鋒槍就能買1套房產。

警方為緝捕他，找來他從事警職的兒時玩伴喬裝臥底，藉此先斬斷他的得力左右手，導致許落魄逃亡，偷渡到菲律賓躲藏，再以司法合作模式將他成功逮捕歸案。

▲警方找來從事警職的許金德兒時玩伴混入集團臥底，猶如電影《無間道》中梁朝偉（左）飾演的角色。

不料，許僅入獄6年就獲假釋，出獄後卻因介入道上糾紛，遭人擄走開槍射殺，意外結束罪惡的一生。



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