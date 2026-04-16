想追心儀男「下蠱」增好感　女狂砸176萬慘被騙光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雅（化名）為了讓心儀的男生對自己產生好感，誤信網路上的假宗教服務，意圖以類似「下蠱」等特殊儀式增進感情，結果花了176萬元，男方完全沒有任何變化，這才驚覺遇到詐騙。

▲小雅想追求心儀的男生，卻誤入詐團陷阱，損失176萬多元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，女子小雅想與心儀的男生有進一步發展，瀏覽社群平台小紅書時，看到一則「提供宗教服務」的廣告，於是主動與對方聯繫，對方暗示有類似「下蠱」的方式，可以幫助她和男方增進感情，並開始逐步引導，聲稱需要先付款才能進行特定儀式。

小雅當時沒有多想，便透過信用卡掃碼付款，對方又以儀式還沒完成、效果還沒穩定等理由，要求追加費用，她前前後後一共花費新台幣176萬多元。但隨著時間經過，小雅發現男方根本沒有任何改變，對她還是很冷淡，當她回頭想再聯繫「老師」時，卻遭已讀不回，這才驚覺遭到詐騙，而且難以求償，讓她又氣又後悔。

警方提醒，宗教與心靈方面的服務因為難以驗證，民眾應當謹慎處理，此外，由於小紅書平台拒絕提供詐嫌資料，導致追查不易，建議民眾對陌生人保持警覺，若有疑問，可以先撥打165專線尋求協助，以免受騙造成財物損失。