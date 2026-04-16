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美伊最快下周重啟和平談判　白宮：巴基斯坦是「唯一調解方」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

巴基斯坦高層官員當地時間15日透露，美國與伊朗下周可能重返巴基斯坦，展開第二輪和平談判。對此，白宮表示，新的談判地點仍可能在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行，因為巴基斯坦是美以對伊戰爭的「唯一調解方」。

首輪談判未取得突破　最快下周開啟第二輪談判

綜合路透社及外媒報導，上周末在巴基斯坦首都舉行的和平談判，是雙方宣布停火後4天召開，但這次談判未取得突破。這是美國與伊朗官員超過10年來首次直接接觸，也是雙方自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，層級最高的一次互動。

兩名參與協調的巴基斯坦高層官員表示，他們已向伊朗方面接洽，並得到「正面回覆」，伊朗方面願意就第二輪談判保持開放態度，美伊有望下周在巴基斯坦重啟第二輪和平談判。

白宮：巴基斯坦已成唯一調解人

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，美方對達成協議抱持樂觀態度，顯然，滿足川普總統的要求符合伊朗最大利益，而且川普總統已明確劃定美國的紅線。第二輪談判，地點很可能仍會選在巴基斯坦，因為巴基斯坦是結束這次戰爭的「唯一調解方」。

川普已公開表示，停火協議的關鍵前提是全面開放荷莫茲海峽。在上一輪談判中，美方由副總統范斯（JD Vance）率團，伊方則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率團。

▲美國副總統范斯12日在巴基斯坦伊斯蘭堡會見巴基斯坦和伊朗代表後，舉行新聞發布會。（圖／路透）

▲美國副總統范斯。（圖／路透）

▲▼ 巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／路透）

▲巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／路透）

 
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