　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迷因始祖認證像黃仁勳　BIGBANG太陽無奈回應

▲▼BIGBANG太陽被迷因始祖9gag認證造型很像黃仁勳。（圖／翻攝IG）

▲BIGBANG太陽被迷因始祖9gag認證造型很像黃仁勳。（圖／翻攝IG） 

記者葉國吏／綜合報導　

韓國天團BIGBANG成員太陽（Taeyang）日前在科切拉（Coachella）音樂節，白髮搭配皮衣造型，竟被迷因始祖「9gag」認證激似NVIDIA執行長黃仁勳，而且太陽本人的帳號還來留言回應，就連GD也默默按讚支持。

事實上，這並非太陽首度被指神似科技巨頭。早在今年3月他出席巴黎時裝周時，就曾以一頭銀白短髮搭配標誌性皮衣與黑框眼鏡亮相，當時就有不少敏銳粉絲發現其神韻與黃仁勳極為相似。

[廣告]請繼續往下閱讀...

撞臉梗圖全球瘋傳
這次BIGBANG正式登上美國科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），宣告團體出道20周年計畫全面啟動。在如此盛大的國際舞台上，太陽再度展現強烈個人色彩，而坐擁超過5300萬粉絲的9gag隨即製作對比梗圖，甚至幽默向太陽致歉。沒想到這則貼文竟釣出太陽本人，以簡單一句「Hey...」回應，似乎對這份高度相似也感到無奈又好笑。

更有趣的是，隊友權志龍（G-Dragon）也跟著按讚加入戰局，團員間的逗趣互動讓這則新聞熱度直線上升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖
京都男童被棄屍！　女店員想起「爸媽詭異行為」怕怕的
台男3原因暈越南妹　「台女跟國旅一樣」被封2026最狠金句
川習會有「大交易」？　美前國安顧問：川普不願任內失去台灣
跟白沙屯媽走「為何要花700元報名？」　命理師解答
「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里
黃國昌快斬李貞秀　綠議員點名是「為了她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

「有故事的睡墊」一路結緣萬人讚　香燈腳：太幸運！

迷因始祖認證像黃仁勳　BIGBANG太陽無奈回應

2026最狠金句「台女跟國旅一樣」　台男3原因暈越南妹

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

4縣市升級大雨特報！北北基桃「大雷雨」深夜猛轟　還要淋3天

桃園捷運綠線北段七站年底通車　桃捷公司精進營運整備

白沙屯媽進香跟著走「為何要花700元報名？」　命理師解答

快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

「有故事的睡墊」一路結緣萬人讚　香燈腳：太幸運！

迷因始祖認證像黃仁勳　BIGBANG太陽無奈回應

2026最狠金句「台女跟國旅一樣」　台男3原因暈越南妹

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

4縣市升級大雨特報！北北基桃「大雷雨」深夜猛轟　還要淋3天

桃園捷運綠線北段七站年底通車　桃捷公司精進營運整備

白沙屯媽進香跟著走「為何要花700元報名？」　命理師解答

快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

孕婦愛愛「高潮3次」怕宮縮急問醫　一票喊炫耀文

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」：想起來怕怕的

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

45年前走私「整箱軍火」成教父！　落網過程如無間道

「有故事的睡墊」一路結緣萬人讚　香燈腳：太幸運！

暈車坐前座被當豔遇！鄭家純曝Uber驚魂…喊話司機：不是暈你的人

想追心儀男「下蠱」增好感　女狂砸176萬慘被騙光

川習會有「大交易」？　美前國安顧問：川普不願任內失去台灣

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

【人行道私畫停車格】最大「我家牛排」被抓包！ 工務局出手了

生活熱門新聞

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

語言治療師診間伸狼爪「孩子掙扎喊叫」　家長崩潰

台灣戲曲學院住校生晚餐後上吐下瀉

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

朋友借錢不還！　律師教3動作「欠債秒變5%定存」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

她消失演藝圈20年現身了！

李珠珢前隊友宣布辭職！痛訴遭霸凌「躲在廁所哭」

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面