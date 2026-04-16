迷因始祖認證像黃仁勳　BIGBANG太陽無奈回應

▲BIGBANG太陽被迷因始祖9gag認證造型很像黃仁勳。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

韓國天團BIGBANG成員太陽（Taeyang）日前在科切拉（Coachella）音樂節，白髮搭配皮衣造型，竟被迷因始祖「9gag」認證激似NVIDIA執行長黃仁勳，而且太陽本人的帳號還來留言回應，就連GD也默默按讚支持。

事實上，這並非太陽首度被指神似科技巨頭。早在今年3月他出席巴黎時裝周時，就曾以一頭銀白短髮搭配標誌性皮衣與黑框眼鏡亮相，當時就有不少敏銳粉絲發現其神韻與黃仁勳極為相似。

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撞臉梗圖全球瘋傳

這次BIGBANG正式登上美國科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），宣告團體出道20周年計畫全面啟動。在如此盛大的國際舞台上，太陽再度展現強烈個人色彩，而坐擁超過5300萬粉絲的9gag隨即製作對比梗圖，甚至幽默向太陽致歉。沒想到這則貼文竟釣出太陽本人，以簡單一句「Hey...」回應，似乎對這份高度相似也感到無奈又好笑。

更有趣的是，隊友權志龍（G-Dragon）也跟著按讚加入戰局，團員間的逗趣互動讓這則新聞熱度直線上升。