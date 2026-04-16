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川普又緊貼耶穌！救世主AI圖惹眾怒　刪文後再貼上帝擁抱照

▲▼川普又傳耶穌照。（圖／翻攝Truth Social）

▲川普又轉傳耶穌照。（圖／翻攝Truth Social，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前因發布一張將自己描繪成類似耶穌形象的AI圖片，引爆爭議，刪除貼文後，他15日又分享一張耶穌擁抱自己的圖片，還說自己很喜歡，再次掀起討論與批評。

自比耶穌圖引發抨擊　許多支持者都不挺

川普於12日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布AI生成圖片，畫面中他身穿長袍、形象近似耶穌，雙手散發光芒為一名病人進行治療，背景則包含美國國旗、自由女神像與老鷹等象徵元素。該圖隨即引發宗教與政治圈強烈反彈。

多位政治人物與評論者公開批評此舉。前共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）表示反對，並稱她「祈求阻止此事」；佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）則批評此舉「精神失常」，並形容為極端自我表現。就連川普核心支持者「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內部，也出現不滿聲浪。川普最終於13日刪除該貼文。

▲▼川普又傳耶穌照。（圖／翻攝Truth Social）

就是要和耶穌扯關係

川普似乎不當一回事，15日再次在「真實社群」轉貼另一張AI圖片。畫面中耶穌一手環繞川普肩膀，另一手放在其胸前，兩人頭部相互依偎、雙眼閉合，背景同樣帶有光環與美國國旗元素。

川普在貼文中寫道，「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得相當不錯！總統川普。」

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