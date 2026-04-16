高虹安遭控博論抄襲資策會期刊　二審結果今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

資訊工業策進會控訴新竹市長高虹安的博士論文涉嫌抄襲，一審被認定提告逾期，台北地院判決自訴不受理，上訴之後，二審結果將在今日（16日）上午9點30分宣判。

▲高虹安遭資策會指控抄襲論文。（圖／ETtoday資料照）

事件起因

回顧案件經過，旅美教授陳時奮2021年10月18日以筆名「翁達瑞」在臉書PO文，聲稱高虹安2018年攻讀美國辛辛那提機械博士的論文，抄襲資策會2篇期刊論文、涉嫌學術不倫。

資策會態度轉變

起初，資策會發布聲明，意指高虹安的論文僅引述、參考資策會期刊論文，沒有涉及營利，不構成侵權；但1個月之後，資策會主張高虹安引用2篇期刊論文各80％、30％，超出合理使用範圍，於是提起自訴指控高抄襲論文、涉犯《著作權法》。

時任資策會執行長作證

台北地院一審時，以資策會超過6個月時效才提告為由，判決自訴不受理。資策會提出上訴，二審由智財商業法院審理，並在今年3月5日傳喚時任資策會執行長卓政宏作證，他表示，部屬建議比對2篇期刊論文被高虹安博論引用的內容，他當時最關注高虹安有無實際運用期刊論文提及的技術，結果呈現相似度過高。

高虹安拒認罪

高虹安的律師團則質疑卓政宏的證詞有很多漏洞。高虹安認為，博論引用的資策會2篇期刊論文，是她任職資策會參與的研究、擔任第一作者，辛辛那提大學證明她是「自我引用」、不涉及抄襲與學術不倫。

二審今宣判

目前，高虹安方面求判無罪，資策會則請求判處高虹安有期徒刑且不得緩刑。二審合議庭將在今日（16日）上午9點30分宣判結果。