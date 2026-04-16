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台男3原因暈越南妹　「台女跟國旅一樣」被封2026最狠金句

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男網友一句「台女就跟國旅一樣」，再次點燃戰火。（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

社群平台threads上近日出現一段影片，在討論「台男遇到越南妹就暈？」結果一名男網友直言「台女就跟國旅一樣」，瞬間引爆話題，吸引超過38萬人次瀏覽，大多數留言幾乎都大讚精闢，直呼根本年度金句，但也有人批評比喻不倫不類，相關爭議話題在threads上延燒。

「八大魚樂台」在Threads分享影片，揭示台男容易愛上越南妹的3個原因，分別是：

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一、越南文化溫柔禮貌，符合台男內心需求

因為台男非常怕被罵，越南女生溫文婉約的一面，剛好可以彌補台男需求。

二、越南女生情緒表達「直接但不暴力」

三、越南女生會尊重男人的付出

影片一出，引發正反論戰，甚至意外演變成性別大戰，戰火持續延燒，甚至釣出在台生活的越女留言：「在越南，我們都沒講過你們台灣女生如何，怎麼看到的都是台女在講越女如何如何，都是女生，請你們尊重別人！別人才會尊重您！」

▲▼台男3原因暈越南妹　「台女跟國旅一樣」被封2026最狠金句。（圖／翻攝自threads）

▲戰火一路從影片延伸到留言。（圖／翻攝自threads）

其中，有一名男網友回覆「台女就跟國旅一樣」，更是讓這串貼文直接「炸了」，如今即便爭議影片已消失，仍有不少人前來「朝聖」，在threads、PTT引發熱議。

許多網友看完紛紛留言，「我的天，一語道破」、「這是我2026目前聽到最狠毒的一句話」、「整句話沒有任何貶低的詞，但是對對手造成巨大傷害」、「我實在想糾正你 但我想不到該怎麼反駁你」、「這樓瘋到沒有女生來留言 太猛」、「進可攻退可守，台女此時說甚麼都不對」、「你這是在攻擊國旅還是在攻擊台女啊？」

不過，也有人持不同看法，認為這樣的比喻不倫不類，「其實不是所有台灣女生都這樣，真的沒必要以偏概全」、「這個比喻有點糟糕，國旅只是貴、難玩、沒文化底蘊而已，但貴在可近性高、不會讓人整天想著以至於影響工作，而且有沒有文化根本不重要，我們去玩只是想放鬆，不是想被教育」掀起熱議。

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