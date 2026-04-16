BBC裁員「15年來最大規模」　每10人砍1人

▲英國廣播公司（BBC）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

英國廣播公司（BBC）今日投下震撼彈，宣布為減輕沉重的財務壓力，未來兩年預計裁減1800至2000個職位，裁員比例高達一成。代理總裁戴維斯（Rhodri Talfan Davies）坦言，這項近15年來最大規模的精簡計畫旨在節省5億英鎊（約214億新台幣），不排除未來將關閉特定頻道。

身為全球知名媒體，BBC目前全職員工約2萬1500人。戴維斯指出，製作成本膨脹與授權使用費收入減少是財務惡化的主因。即便去年曾遭美國總統川普（Donald Trump）提告求償百億美元，但戴維斯強調訴訟並未影響目前的財務估算，主因仍是英國家戶繳費意願逐年下滑。

商業營收難補缺口新總裁無媒體背景

目前BBC僅不到80%的家戶繳納年費，但收視人口卻高達94%，收入缺口持續擴大。為此BBC正與政府協商新的預算架構，未來可能導入更多商業管道。此外，下月18日將由曾任職「Google」的高層布里廷（Matt Brittin）接任總裁，這也是該職位首度由缺乏新聞背景的科技界人士出任。

隨著裁員消息曝光，一份內部調查也揭露基層對高層的信心危機。去年數起新聞醜聞與誤導性剪輯風波，導致員工對領導層的信心從46%暴跌至34%，創下5年新低。僅不到四成員工認為公司能在未來三年取得成功，更有資深主播直言對公司內部反映問題無效的現狀感到極度挫折。

戰略不明方向混亂基層憂心未來發展

雖然仍有近八成員工對在BBC工作感到自豪，但許多記者私下抱怨公司缺乏明確戰略。員工認為，每當有新的計畫提出時，往往會迅速淹沒在接踵而來的醜聞或突發新聞中，導致整體行動方向混亂。此外，升遷途徑與薪資安排的透明度，也僅獲得三成左右的低支持率。這波裁員細節預計在四個月內明朗，而BBC也已下達嚴格的支出管控令，所有招募作業均受到波及。