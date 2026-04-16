日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

▲日本前AV女優桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本前AV女優桃乃木香奈15日晚間無預警現身台北新莊棒球場，絕美仙氣讓現場球迷暴動，即便雨中觀戰仍成為全場焦點，吸引大批民眾圍觀拍照。

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女神大啖球場美食展現親民魅力

桃乃木香奈當天打扮簡約大方，即便只是運動衫配上牛仔褲，依然掩蓋不住明星氣息。她在觀賽過程中不僅隨著場邊音樂跳舞，臉上始終掛著燦爛笑容。除了專注賽事，她更親自造訪球場內每間美食餐廳，大口享用在地料理，展現十足親和力。

這位在台灣擁有超高人氣的女神，對待合照要求幾乎來者不拒，甚至親切與身旁民眾打招呼。現場不少球迷紛紛拿起手機捕捉她的身影，相關照片與影片迅速在Threads社群平台洗版，眾多網友大讚本人美貌更勝螢幕畫面。

賽後發文自嘲人氣引發粉絲熱議

隨著人氣攀升，球場瞬間變成小型粉絲見面會。桃乃木香奈事後也在個人社群媒體發布動態，貼出被大批粉絲圍繞拍照的熱鬧景象，並幽默自嘲地詢問大家是否真的認識她，文末更透露對這次台灣棒球體驗感到相當新奇與驚喜。

網友看到發文後紛紛熱情回應，留言敲碗希望她能前往其他縣市球場巡迴，感受台灣職棒的應援文化。