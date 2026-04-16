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快訊／兒盟前社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔自認無責一審判刑2年

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。場外「剴剴戰士」臭罵陳女「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔（右3）於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，歷次出庭均被場外「剴剴戰士」臭罵。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，涉犯過失致死等罪嫌，陳女辯稱被劉女演技迷惑，更怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，自認盡心服務每個孩子，對剴剴的遭遇非常痛苦與悲傷，台北地院審結，今（16日）判陳女過失致死，2年，偽造文書，無罪，可上訴。

陳尚潔在本案辯論終結前，感性獨白27分鐘，自稱信仰「上帝給我的使命」，放棄念台大法律、選擇讀台大社工，懷抱美好憧憬入行，才發現這個工作「並不是一個童話故事」、「好像在做神的工作」，她擔任6年社工，一直認真盡責，「我所服務的每一個孩子，他們都被我放在心上」。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，23日到台北地院出庭到入夜結束，在「剴剴戰士」臭罵聲中，靠親友護送上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲聲援剴剴的民眾自發組成「剴剴戰士」團隊，每次開庭主動在場外舉標語喊口號。（圖／記者黃哲民攝）

陳女說對於本件悲劇，至今仍感憤怒，自認被劉彩萱偽裝的正面形象所騙、「她刻意欺瞞所有人」，陳女向不在場的剴剴外婆喊話「在人和神的面前，我非常認真做我的工作，從來沒有騙人」，更當庭輕喊剴剴「你不是好好被照顧、被愛著嗎？你不是還在對我笑嗎？原來你正受到很大的傷害，我都不知道」。

陳女彷彿跟剴剴對話般，絮叨著「我不知道為什麼有人會對一個這麼美好的孩子，做出這麼可惡的事情！我沒辦法倒轉時間，這讓我非常非常痛苦與悲傷～」、「「你現在一定是在耶穌那裡，沒有病痛、沒有傷害，開心做一個健康的孩子。我只能懇求耶穌照顧你...」。

▲▼剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔否認訪視不實涉嫌過失致死，29日到台北地院出庭，在場外挨轟「拖延戰術、死不認錯」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」以各種自製標語海報聲援剴剴。（圖／記者黃哲民攝）

陳女不忘怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，害她常做惡夢、覺得受威脅，2年來生活近乎停擺，她無法承認自己沒犯的錯，對於判決結果，她「會安然接受，交給我心中的信仰」，希望不再有社工，受到跟她一樣遭遇。

聲援剴剴的民眾自發組成「剴剴戰士」團隊，長期關注劉彩萱與陳尚潔各自審理進度，每次開庭，總有數十人在場外舉標語喊口號，旁聽時，有人被陳尚潔近似自我催眠的囈語氣到笑出聲，庭外臭罵陳女虛偽、惡魔，要求重判嚴懲。

藝人郁方更大罵陳尚潔是把剴剴送到地獄的人、一手造成這個悲劇，卻死不認錯、推稱不知自己要負什麼責任，「如果劉姓保母他們要下十八層地獄，陳尚潔妳就要下第十九層！」郁方更疾呼：「下架兒福聯盟！」

▲▼台北地院今（23日）審理剴剴案兒福聯盟前社工陳尚潔所涉過失致死等罪嫌，女藝人郁方旁聽受訪，握全集呼「下架兒盟」。（圖／記者黃哲民攝）

▲女藝人郁方（中）旁聽開庭，大罵陳尚潔要下第十九層地獄。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團主張陳女無選任、監督保母權限，也沒醫療專業，不該成為公部門卸責大賽的犧牲品，要陳女扛責等於懲罰協助收出養的行善者，若判有罪，恐將產生寒蟬效應。辯方並指責檢方偵辦時誘導證人，審理時阻擋勘驗偵訊光碟、「是在擔心什麼？」

檢方指生活照顯示短短4個月，剴剴從豐腴愛笑變成瘦削落寞，甚至禿髮、「1歲8個月的小孩會禿髮嗎？」陳女3度訪視加上看照片，毫無警覺，聽劉女說剴剴磨牙一夜磨掉3顆牙，陳女雖表示「嚇呆」，卻沒通報也沒增加訪視查證，得知剴剴又「磨掉」第4顆牙，陳女僅說「希望其他牙齒安好」。

檢方強調任何人看到這些狀況，都會懷疑剴剴受虐，陳女摒棄專業，盲目相信劉女，消極不作為的過失，與劉女故意凌虐行為，同屬剴剴不幸喪命原因，且陳女事發後造假工作紀錄，企圖淡化自身責任，建請從重量刑。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。場外「剴剴戰士」臭罵陳女「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳尚潔每次出庭，都會受到「剴剴戰士」各種責罵。（圖／記者黃哲民攝）

法官疑惑陳女「妳的社工專業，難道沒警覺這是兒虐事件？」陳尚潔跳針說：「當下真的沒想到會是兒虐！」辯稱事後大家看新聞，才知劉女很邪惡，她更訝異劉女在她面前表現很有愛心，原來都是假的、很可怕。

剴嬤委任律師控訴陳女當時等於剴剴唯一救命稻草，卻對異狀視而不見，疏於訪視監督，導致剴剴枉死、家屬蒙受巨大悲痛，更害全體社工一同背負惡名，陳女狡辯不認錯、混淆視聽，同樣請求重判。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）與妹妹劉若琳（右圖左）。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於保母劉彩萱從2023年9月1日起，受兒盟委託全日居家托育等候出養的剴剴，卻涉聯手妹妹劉若琳凌虐剴剴115天，同年12月24日凌晨，剴剴遍體鱗傷、營養不良過世，駭人情節引發廣泛關注。二審日前駁回上訴，仍依凌虐致死等罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，姊妹倆在押，還可上訴。

陳尚潔當時任職兒盟，受指派每月1次訪視剴剴居托狀況，3度訪視已見剴剴額頭出現大片瘀傷、一夜掉3顆牙等異狀，卻輕信劉彩萱推稱剴剴會自撞自摔、磨牙等敷衍之詞，出事後造假訪視報告等紀錄企圖掩飾，涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌。陳女始終自認不是檢方起訴所稱的「主責社工」、也沒造假，遺憾發生這件悲劇，但不知自己「要負什麼責」。

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