赴日消費排行洗牌！台灣直衝第一　中國跌至第三

▲今年第一季訪日旅客消費，台灣以總金額排名第一。（圖／記者蔡玟君攝）



記者董美琪／綜合報導

日本觀光廳公布最新統計，2026年1月至3月訪日外國旅客在日本境內的總消費金額，推估達2兆3378億日圓（約新台幣4651億元），與去年同期相比成長2.5%。其中，台灣旅客消費力居各國之首，金額達3884億日圓（約新台幣772億元），占整體比重16.6%。

▲台灣人赴日消費第一名！2026年第一季狂砸3884億日圓。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



依據觀光廳發布的「入境旅客消費動向調查」，2026年第一季各國旅客消費排名，以台灣居冠、金額3884億日圓；其次為韓國3182億日圓，中國2715億日圓位列第三，美國2592億日圓排名第四，香港則以1482億日圓排在第五。

中國遊客消費腰斬逾五成 排名第一滑落第三



回顧2025年同期，中國旅客消費金額曾達5478億日圓，占整體約1/4，穩居第一。不過今年受到中國官方呼籲節制赴日旅遊影響，消費規模明顯縮減至2715億日圓，年減幅高達50.4%。

相較之下，台灣旅客消費由去年3171億日圓成長至今年3884億日圓，增幅22.5%；韓國由2823億日圓增加至3182億日圓，成長12.7%；美國則從2223億日圓提升至2592億日圓，年增16.6%。

另外，泰國（成長18.9%）、越南（增加71.3%）、德國（成長59.6%）、英國（增加46.9%）等市場亦出現顯著增長，彌補中國旅客減少的缺口，使整體仍維持2.5%的年增表現。

人均消費微跌 歐洲遊客消費力最高且呈Long Stay型態



在人均消費方面，平均每位旅客支出為22萬1000日圓，較去年同期微幅下滑0.6%。支出結構中，以「住宿費」占比最高，達36.7%（8571億日圓），其次為「購物費」25.2%（5895億日圓），以及「餐飲費」22.9%（5351億日圓）。

若以人均消費觀察，法國旅客金額最高，達40萬7759日圓，其次為澳洲40萬4298日圓、德國39萬8753日圓，顯示歐洲旅客整體消費能力較強。分析指出，這與停留時間長短密切相關；整體訪日旅客平均停留為10.3晚，而法國旅客平均停留24.4晚、西班牙20.8晚、澳洲14.5晚，呈現長天數（Long Stay）旅遊型態。