　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨議員「點進Email」遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-詹為元 。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹為元遭到詐騙，信用卡被盜刷3.6萬元，所幸發卡銀行即時攔截，才未造成損失。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨議員詹為元近日於社群平台揭露其遭遇詐騙的經過。他表示，因收到發票中獎通知，誤點入偽裝成「信用卡歸戶」的釣魚連結，並因近期更換信用卡而未察覺異樣。在輸入卡號進行認證試刷時，系統出現孟加拉幣扣款，隨後接到銀行電話詢問是否購買高額化妝品。所幸發卡銀行及時攔截該筆3萬6千元的異常消費，才未造成實質損失。

釣魚連結偽裝官方歸戶　議員誤信輸入信用卡個資

詹為元指出，此次詐騙過程利用了民眾對雲端發票中獎的期待心理。由於他剛好近期更換實體信用卡，當連結要求進行卡號歸戶認證時，並未產生戒心。詐騙集團透過偽造的網頁頁面誘導使用者輸入信用卡號、到期日及驗證碼。他坦言，儘管平日多次宣導防詐，但在特定情境與時間點的巧合下，仍可能產生判斷疏失。

▲▼國民黨議員詹為元遭到詐騙。（圖／翻攝臉書／詹為元）

▲詹為元遭到詐騙，信用卡被盜刷3.6萬元，所幸發卡銀行即時攔截，才未造成損失。（圖／翻攝臉書／詹為元）

出現非本國貨幣扣款　銀行攔截異常高額消費

在輸入資料後的認證階段，手機簡訊或交易畫面顯示扣款幣別為「孟加拉幣」，此一特徵引起詹為元懷疑。隨後中國信託隨即致電確認，詢問是否曾進行一筆3萬6千元的化妝品交易。銀行端告知，近期出現大量利用「發票中獎」為誘餌的詐騙案件。該筆交易因觸發銀行的風險控管機制而被成功阻斷。

呼籲公眾提高警覺　發票歸戶應透過官方管道

儘管遭遇受騙經歷，詹為元仍選擇公開事件細節，提醒民眾留意。他呼籲家屬與親友在收到類似簡訊或電郵通知時，切勿直接點擊不明連結進行卡號輸入。若需辦理發票歸戶，應主動前往財政部電子發票整合服務平台或使用官方應用程式，以確保個資安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」
向白沙屯媽祖「徵男友」如願了！正妹背10公斤神像　揪男友還願
京都11歲童陳屍山區　繼父坦承棄屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨議員「點進Email」遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

黃國昌快斬李貞秀為了誰？　綠委點名背後盤算是「她」

新竹關西鎮擬「普發3600」2.6萬人受惠　弱勢戶每戶再加2000

顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

因應美國301調查　台美工作小組：已提交書面意見「全力鞏固談判成果」

軍購特別條例僅名稱確認　韓國瑜下周再召集朝野協商

金點新秀設計獎637件作品進決審　學生提案建搜救犬醫療套組

新北市長藍白合！全民調納手機　李四川、黃國昌同聲：融洽順利

新北藍白合採手機+市話「全民調」　蘇巧慧：祝初選順利

座車追蹤器民進黨裝的？尹乃菁嗆追究賴清德　李乾龍：沒有沒有

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

國民黨議員「點進Email」遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

黃國昌快斬李貞秀為了誰？　綠委點名背後盤算是「她」

新竹關西鎮擬「普發3600」2.6萬人受惠　弱勢戶每戶再加2000

顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

因應美國301調查　台美工作小組：已提交書面意見「全力鞏固談判成果」

軍購特別條例僅名稱確認　韓國瑜下周再召集朝野協商

金點新秀設計獎637件作品進決審　學生提案建搜救犬醫療套組

新北市長藍白合！全民調納手機　李四川、黃國昌同聲：融洽順利

新北藍白合採手機+市話「全民調」　蘇巧慧：祝初選順利

座車追蹤器民進黨裝的？尹乃菁嗆追究賴清德　李乾龍：沒有沒有

鮑爾若延任聯準會主席　川普放話「不走就開除」

杜拜帆船飯店證實整修18個月　會暫停營業！員工：與伊朗戰火無關

《人機迷網》解禁開86分　外謀品評「大膽創新但劇情略顯可惜」

川普又放話！預告「2天內有驚人發展」　美伊戰事接近尾聲

直擊／虛擬偶像也瘋白沙屯！「邊直播邊進香」民眾看傻狂拍照

美國若繼續海上封鎖　伊朗放話：將封鎖紅海等3重要航道

4縣市升級大雨特報！北北基桃「大雷雨」深夜猛轟　還要淋3天

國民黨議員「點進Email」遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

《葬送的芙莉蓮》要推台語版！宣傳片搶先看　網：推薦給阿嬤

黃國昌快斬李貞秀為了誰？　綠委點名背後盤算是「她」

【連人帶車倒地】殯儀館前猛力一撞！　20多歲直行騎士直衝左轉車

政治熱門新聞

黃國昌快斬李貞秀　綠委點名背後盤算為了她

新竹關西鎮擬普發3600　2.6萬人受惠

國民黨議員遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

因應美國301調查　台美工作小組：已提交書面意見「全力鞏固談判成果」

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

台灣出生NASA太空人林琪兒回來了！　從太空拍攝台灣美照就是他

座車追蹤器民進黨裝的？　李乾龍：沒有

沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

謝家姊弟之爭難解　母今早舉香跪求媽祖

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

更多熱門

相關新聞

Google電信官網「手機儲值100」　她收簡訊嚇爛：5000萬

Google電信官網「手機儲值100」　她收簡訊嚇爛：5000萬

現在詐騙手法無孔不入。一名廖小姐為了儲值手機預付卡，透過Google搜尋並點選了排列第一的網址；沒想到，在輸入信用卡資料後，竟收到一筆高達「5000萬外幣」的扣款驗證碼，嚇得她瞬間睡意全消，直呼差點傾家蕩產。

詐團狂發釣魚連結騙個資　分局長警廣提醒提高警覺

詐團狂發釣魚連結騙個資　分局長警廣提醒提高警覺

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

老牌券商致和證未設個資管理單位　遭揪多項缺失併罰60萬

老牌券商致和證未設個資管理單位　遭揪多項缺失併罰60萬

關鍵字：

發票詐騙信用卡安全釣魚連結銀行攔截個資保護

讀者迴響

熱門新聞

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

李珠珢前隊友宣布辭職！痛訴遭霸凌「躲在廁所哭」

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

她消失演藝圈20年現身了！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

向華強自爆「分房向太10多年」揭熟齡婚姻祕訣

更多

最夯影音

更多
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭
台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面