國民黨議員「點進Email」遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

▲詹為元遭到詐騙，信用卡被盜刷3.6萬元，所幸發卡銀行即時攔截，才未造成損失。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨議員詹為元近日於社群平台揭露其遭遇詐騙的經過。他表示，因收到發票中獎通知，誤點入偽裝成「信用卡歸戶」的釣魚連結，並因近期更換信用卡而未察覺異樣。在輸入卡號進行認證試刷時，系統出現孟加拉幣扣款，隨後接到銀行電話詢問是否購買高額化妝品。所幸發卡銀行及時攔截該筆3萬6千元的異常消費，才未造成實質損失。

釣魚連結偽裝官方歸戶 議員誤信輸入信用卡個資

詹為元指出，此次詐騙過程利用了民眾對雲端發票中獎的期待心理。由於他剛好近期更換實體信用卡，當連結要求進行卡號歸戶認證時，並未產生戒心。詐騙集團透過偽造的網頁頁面誘導使用者輸入信用卡號、到期日及驗證碼。他坦言，儘管平日多次宣導防詐，但在特定情境與時間點的巧合下，仍可能產生判斷疏失。

▲詹為元遭到詐騙，信用卡被盜刷3.6萬元，所幸發卡銀行即時攔截，才未造成損失。（圖／翻攝臉書／詹為元）



出現非本國貨幣扣款 銀行攔截異常高額消費

在輸入資料後的認證階段，手機簡訊或交易畫面顯示扣款幣別為「孟加拉幣」，此一特徵引起詹為元懷疑。隨後中國信託隨即致電確認，詢問是否曾進行一筆3萬6千元的化妝品交易。銀行端告知，近期出現大量利用「發票中獎」為誘餌的詐騙案件。該筆交易因觸發銀行的風險控管機制而被成功阻斷。

呼籲公眾提高警覺 發票歸戶應透過官方管道

儘管遭遇受騙經歷，詹為元仍選擇公開事件細節，提醒民眾留意。他呼籲家屬與親友在收到類似簡訊或電郵通知時，切勿直接點擊不明連結進行卡號輸入。若需辦理發票歸戶，應主動前往財政部電子發票整合服務平台或使用官方應用程式，以確保個資安全。